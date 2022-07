Modulares 3-in-1-Reiseladegerät von Anker kommt mit Einschränkungen

Wenn ihr euch an diesem Umstand nicht stört oder vielleicht ohnehin noch ein altes Ladegerät für die Uhr herumliegen habt, dem ihr auf diese Weise neue Verwendung zukommen lassen könnt, ist das neue Anker-Zubehör vielleicht auch für euch interessant. Wohl der oben genannten Einschränkung ist es geschuldet, dass ihr auf der Produktseite direkt einen Gutschein für 20 Prozent Rabatt aktiveren könnt, sodass der Verkaufspreis am Ende auf 64 Euro fällt. Dafür bekommt ihr dann nicht nur das Multi-Ladegerät, sondern auch gleich das passende USB-C-Netzteil mit 20 Watt PD-Leistung und ein Anschlusskabel mit anderthalb Metern Länge.

Bereits zu Jahresbeginn angekündigt, ist das neue Zubehör jetzt in Deutschland erhältlich. Allerdings gilt es in diesem Zusammenhang zu beachten, dass ihr den Ladepuck für die Apple Watch selbst beisteuern müsst und die Vorrichtung dafür den Anschluss über USB-A vorsieht. Wohl aus diesem Grund ist das Zubehör als kompatible mit der Apple Watch bis Series 6 gelistet. Die neueren Modelle haben bekanntlich ein Ladegerät mit USB-C-Anschluss im Gepäck.

Insert

You are going to send email to