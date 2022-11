Einmal im Jahr: Der Rezept-Manager Paprika bietet sich an

Auf vielen Blogs, Rezeptseiten und Kochportalen ist Paprika in der Lage Inhaltsangaben, Bilder und Zubereitungs-Anweisungen automatisch zu übernehmen und macht so das Befüllen des persönlichen Rezeptarchivs so einfach wie das Sichern eines Lesezeichens.

Paprika kann grundsätzlich manuell befüllt werden und lässt sich so in mühevoller Kleinarbeit mit den besten Familien-Rezepten und den aus vergangenen Urlauben mitgebrachten Restaurant-Erinnerungen bestücken. Richtig glänzen kann Paprika allerdings bei der Übernahme von Kochanleitungen aus dem Internet.

Auch der langjährige Platzhirsch Paprika setzt auf Einmalpreise und bietet diese stets einmal im Jahr zum halben Preis an. Aktuell ist es wieder so weit: Die Paprika-App für iPhone, iPad und Apple Watch wird momentan für nur 3,49 Euro angeboten, das Pendant für den Mac lässt sich aus Apples Mac App Store vorübergehend für nur 17,99 Euro laden.

Vor allem Mela ist seit ihrem Markteinstieg positiv durch eine atemlose Entwicklungsgeschwindigkeit aufgefallen, besitzt mittlerweile eine deutsche Benutzeroberfläche und tritt mit zwei modernen Anwendungen für Mac und iPhone bzw. iPad an, die sich beide per Einmalkauf zur Vollversion aufwerten lassen. Für die Mac-Applikation verlangen die Mela-Macher 11,99 Euro. Die Mobil-Anwendung für iPhone und iPad kostet einmalig 5,99 Euro.

