Nach TikTok-Umbau in den USA: Nutzer berichten über Zensur

Wenige Tage nach der Neuordnung der US-Geschäfte von TikTok berichten Nutzer über Einschränkungen bei bestimmten Inhalten. In sozialen Netzwerken mehren sich Hinweise, dass einzelne Begriffe oder Themen auf der Videoplattform derzeit nicht veröffentlicht werden können oder deutlich geringere Reichweiten erzielen.

Die Vorwürfe betreffen vor allem Inhalte mit Bezug zu Donald Trump sowie Berichte über die anhaltenden ICE-Proteste und Polizeieinsätze.

Hintergrund ist der jüngste Umbau der US-TikTok-Sparte. Die chinesische Muttergesellschaft ByteDance hatte ihre Beteiligung reduziert und die Kontrolle an ein Konsortium überwiegend amerikanischer Investoren abgegeben. Die Maßnahme folgt gesetzlichen Vorgaben, die eine stärkere Trennung von chinesischen Eigentümern verlangen.

Hinweise auf blockierte Begriffe

Mehrere Nutzer berichten, dass sich bestimmte Begriffe nicht mehr in Kommentaren oder Direktnachrichten verwenden lassen. In einzelnen Fällen erscheint der Hinweis, der Inhalt verstoße gegen die Community-Richtlinien. Andere Anwender geben an, dass Videos zu politischen Themen zwar veröffentlicht werden können, aber kaum Aufrufe erhalten. Betroffen seien unter anderem Beiträge zu Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde ICE sowie zu Demonstrationen in Minneapolis.

Auch Politiker melden Auffälligkeiten. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte an, prüfen zu lassen, ob TikTok gegen geltendes Landesrecht verstößt. Es gehe um den Verdacht, dass politische Inhalte gezielt eingeschränkt werden könnten.

TikTok verweist auf technische Störungen

TikTok weist die Zensurvorwürfe bislang zurück und erklärt die Probleme mit einer technischen Störung. Nach Angaben des Unternehmens kam es in einem US-Rechenzentrum zu einem Stromausfall, der eine Kettenreaktion in mehreren Systemen ausgelöst habe. In der Folge seien Anzeige- und Zeitüberschreitungsfehler aufgetreten, die unter anderem Aufrufe, Likes und Einnahmen verfälscht darstellen könnten.

Das Unternehmen spricht von einem Infrastrukturproblem, an dessen Behebung gemeinsam mit dem Rechenzentrumspartner gearbeitet werde. Verzögerungen beim Laden von Inhalten oder fehlerhafte Anzeigen bei neu veröffentlichten Videos seien mögliche Folgen. Ob die gemeldeten Einschränkungen bei bestimmten Begriffen ebenfalls auf diese Störung zurückzuführen sind, ließ TikTok offen.

Unklar bleibt zudem, welchen Einfluss die neue Eigentümerstruktur langfristig auf Moderationsentscheidungen haben wird. Eine Stellungnahme zu einzelnen Begriffen oder Themen liegt bislang nicht vor.

