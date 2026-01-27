Hinweise auf blockierte Begriffe
Nach TikTok-Umbau in den USA: Nutzer berichten über Zensur
Wenige Tage nach der Neuordnung der US-Geschäfte von TikTok berichten Nutzer über Einschränkungen bei bestimmten Inhalten. In sozialen Netzwerken mehren sich Hinweise, dass einzelne Begriffe oder Themen auf der Videoplattform derzeit nicht veröffentlicht werden können oder deutlich geringere Reichweiten erzielen.
Videos die die Einwanderungsbehörde ICE thematisieren bleiben teils ohne Aufrufe
Die Vorwürfe betreffen vor allem Inhalte mit Bezug zu Donald Trump sowie Berichte über die anhaltenden ICE-Proteste und Polizeieinsätze.
Hintergrund ist der jüngste Umbau der US-TikTok-Sparte. Die chinesische Muttergesellschaft ByteDance hatte ihre Beteiligung reduziert und die Kontrolle an ein Konsortium überwiegend amerikanischer Investoren abgegeben. Die Maßnahme folgt gesetzlichen Vorgaben, die eine stärkere Trennung von chinesischen Eigentümern verlangen.
Mehrere Nutzer berichten, dass sich bestimmte Begriffe nicht mehr in Kommentaren oder Direktnachrichten verwenden lassen. In einzelnen Fällen erscheint der Hinweis, der Inhalt verstoße gegen die Community-Richtlinien. Andere Anwender geben an, dass Videos zu politischen Themen zwar veröffentlicht werden können, aber kaum Aufrufe erhalten. Betroffen seien unter anderem Beiträge zu Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde ICE sowie zu Demonstrationen in Minneapolis.
Auch Politiker melden Auffälligkeiten. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte an, prüfen zu lassen, ob TikTok gegen geltendes Landesrecht verstößt. Es gehe um den Verdacht, dass politische Inhalte gezielt eingeschränkt werden könnten.
TikTok verweist auf technische Störungen
TikTok weist die Zensurvorwürfe bislang zurück und erklärt die Probleme mit einer technischen Störung. Nach Angaben des Unternehmens kam es in einem US-Rechenzentrum zu einem Stromausfall, der eine Kettenreaktion in mehreren Systemen ausgelöst habe. In der Folge seien Anzeige- und Zeitüberschreitungsfehler aufgetreten, die unter anderem Aufrufe, Likes und Einnahmen verfälscht darstellen könnten.
Das Unternehmen spricht von einem Infrastrukturproblem, an dessen Behebung gemeinsam mit dem Rechenzentrumspartner gearbeitet werde. Verzögerungen beim Laden von Inhalten oder fehlerhafte Anzeigen bei neu veröffentlichten Videos seien mögliche Folgen. Ob die gemeldeten Einschränkungen bei bestimmten Begriffen ebenfalls auf diese Störung zurückzuführen sind, ließ TikTok offen.
Unklar bleibt zudem, welchen Einfluss die neue Eigentümerstruktur langfristig auf Moderationsentscheidungen haben wird. Eine Stellungnahme zu einzelnen Begriffen oder Themen liegt bislang nicht vor.
Dachte, nur das böse Europa würde zensieren… Einschränkung der Redefreiheit in USA?! What? Sofort Strafzölle!
In rechts-konservativen Autokratien haben nur die Unterstützer das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wenn man die kritisiert, dann unterdrückt man deren Meinungsfreiheit. So ticken die verlogenen Menschen eben.
Wie überraschend!
Nicht.
Technische Störungen….haha
Vermutlich deswegen, weil es nicht hätte auffallen dürfen….
Gleich kommen bestimmt Kommentare, dass auch hier zensiert wird….Wobei es da um Hass und ähnliches geht…
Hier wird aber zugunsten eines Möchtegern Diktatores zensiert.
Die Erklärung von TikTok USA ist lächerlich. Jedes Video funktionierte gestern. Auch amerikanische Videos. Aber wehe es war ein politikkritisches Video zu Trump, ICE oder Noem etc., ja dann ging nichts mehr. Entweder war das Video nur ein Bild oder glitching ohne Ende. Das ist staatlicher Eingriff at it’s best und nah an iranischen Verhältnissen.
Und das weißt du ganz sicher?
Klar ich war dabei. Was bist du denn für ein Held? Keine 24h nachdem TikTok USA gehört passiert das. Aber du hast natürlich eine erleuchtende Begründung, die du mit mir teilen wirst
Wer hätte das gedacht, das konnte ja niemand ahnen..Sobald die Rechten an der Macht sind, wird die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt.
Du musst mal Fox News in den USA gucken. Das ist ein Propaganda Sender und kein Nachrichtensender. Der Haus und Hof Sender der Republikaner.
Ist bei Springer mit der Union und FDP aber ja auch nicht anders.
Nein, die verfolgen die Agenda ihrer Geldgeber nicht der CDU. Da sitzen dümmliche Steigbügelhalter.
Das können wir hier in Deutschland unter der jetzigen und vorherigen Regierung sehen.
Berry wählt Brrraaun
Was könnte die Welt so schön sein, wenn es keine Dummen gäbe.
Offensichtlich hat ja TikTok solche Mechanismen. Das erklärt auch warum bei uns so viel rechter Wahnsinn treibt. Wer TikTok Deutschland Chef ist wird sich nicht wundern warum. Hier wird zwar nichts zensiert aber ordentlich unterstützt.
Nicht zu vergessen der linke und grüne Wahnsinn.
Tja. Jede Regierung ist schlecht.
Hast Du eine Begründung für diese Behauptung?
Trump bekommt Angst unm sein erbärmliches Leben
also die Chinesen zensieren weniger als die Amerikaner? :)))
zumindest anders
Ja, da laufen bestimmt nur die Filter und Server noch nicht ganz rund…. das wird man bestimmt bald technisch gelöst bekommen – in den nächsten Jahren.
#ironieoff
Die Bubble hier ist so hart gestört :D
Die kapieren noch immer nicht, was Trumps Endziel ist. Läuft doch alles nach Plan mit dem Umbau der Demokratie.
Echt erschreckend WIE schnell das tatsächlich funktioniert.
Alles nur Scheindemokratien in denen wir leben