Europäische PayPal-Alternative

Bezahldienst Wero: Berlin plant Einführung in der Verwaltung
In der Berliner Verwaltung soll künftig das europäische Bezahlsystem Wero genutzt werden. Auslöser ist ein Beschluss des Digitalausschusses des Abgeordnetenhauses, dies berichtet der Rundfunk Berlin Brandenburg.

Dem Vorhaben haben CDU, SPD, Grüne und Linke zugestimmt. Die AfD enthielt sich. Ziel ist es, Bürgern bei Verwaltungsdienstleistungen neben bestehenden Verfahren auch eine digitale Bezahlmöglichkeit auf Basis europäischer Infrastruktur anzubieten.

Wero ist ein gemeinsames Projekt mehrerer europäischer Banken, darunter Postbank, Deutsche Bank, Sparkassen, Volksbanken, ING und Noris Bank. Der Dienst ist direkt an bestehende Bankkonten angebunden und ermöglicht Zahlungen im Onlinehandel, im stationären Geschäft sowie Geldüberweisungen zwischen Privatpersonen. Technisch unterscheidet sich das System damit von klassischen Wallets, da keine Guthabenverwaltung notwendig ist. Zahlungen werden unmittelbar über das jeweilige Konto abgewickelt.

Die Befürworter der Berliner Initiative haben argumentiert, dass öffentliche Stellen bei digitalen Zahlungen nicht ausschließlich auf außereuropäische Anbieter setzen sollten. Durch die Einbindung in Bürgerämtern und Onlineportalen könnte Wero zusätzliche Akzeptanz gewinnen und zugleich als Ergänzung zu bestehenden Bezahlverfahren dienen.

Berlin setzt auf Open-Source-Strategie

Die geplante Einführung fügt sich in die übergeordnete Digitalstrategie des Landes Berlin ein. Der Senat verfolgt das Ziel, Abhängigkeiten von großen, proprietären Softwareanbietern zu reduzieren und stärker auf europäische sowie offene Lösungen zu setzen. In diesem Zusammenhang spielt auch die Open-Source-Strategie des Landes (PDF-Download) eine Rolle.

Nach Angaben der zuständigen Senatsverwaltung sollen durch diesen Kurs langfristig Kosten für Lizenzen begrenzt und die technologische Souveränität gestärkt werden. Digitale Verwaltungsangebote sollen dabei weiterhin niedrigschwellig bleiben und unterschiedliche Zahlungsarten parallel unterstützen.

Bevor Wero tatsächlich in Berliner Behörden eingesetzt werden kann, ist noch die Zustimmung des gesamten Abgeordnetenhauses erforderlich. Erst danach können konkrete Schritte zur technischen Integration in bestehende Verwaltungsportale folgen.

Laden im App Store
Wero Wallet
Wero Wallet
Entwickler: European Payments Initiative
Preis: Kostenlos
27. Jan. 2026 um 18:32 Uhr von Nicolas


  • Als Berlin würde ich erstmal eine funktionierende Verwaltung einführen.

  • Es wird sich immer mehr verbreiten. Nur Geduld.

    Die Nörgler, die das als Totgeburt betitelt haben, werden auch noch bekehrt.

    • Im Vergleich zu Paypal kann da ja garnicht jeder mitmachen. Bei uns im Freundeskreis kann das kaum jemand nutzen, weil die Bank nicht teilnimmt. Wie soll man bitte so eine Konkurrenz zu Paypal sein?

      • Berechtigter Kritikpunkt. Soll ja weiter ausgebaut werden. Da man mit seinem Dienst eh nicht der Pionier ist, hätte man auch vorher noch schauen können es großflächiger anzubieten. Aber hey, wie man es macht, ist es nix….

      Wero wird in Deutschland von führenden Banken unterstützt, darunter die Sparkassen, Deutsche Bank, Postbank, ING sowie Volks- und Raiffeisenbanken. Auch Sparda-Banken, BBBank, PSD Banken, BW-Bank, GLS Bank und Revolut bieten den Echtzeit-Zahlungsdienst an. Die Nutzung erfolgt direkt über die Banking-Apps dieser Institut
        (Quelle: Google)

        Das ist doch gar nicht so schlecht! Also welche Banken nutzt denn Dein Freundeskreis das keiner Wero nutzen kann? Man muss nur wollen… ;)

      • @Tom

        N26 hat auch schon bestätigt, bald mitzumachen.

      • Zum Beispiel Consorsbank und C24

      • Paypal war von Beginn an für alle nutzbar?

      • @Tronald, ich nutze Paypal seit 2004 mit allen Banken und Kreditkarten seitdem… keine unserer aktuellen Banken werden nach jetzigem Stand Wero unterstützen. Mein Chef ärgert sich das er seine 3 Konten (welche Wero grundsätzlich unterstützen) nicht alle einbinden kann in Wero weil er halt nur 1 Handynummer hat… die haben da strukturell so schlecht und unüberlegt abgeliefert… Online Shops unterstützen es auch nicht. Wir nutzen oft kostenlose Echtzeitüberweisungen.

    • Europa kann’s einfach nicht, merkt man auf der politischen Ebene sehr gut.

  • Steht schon fest, wann der Kram wieder abgeschaltet wird weil es kaum jemand nutzt?

  • In der Gesmtabwegung – lieber Wero also Paypal, auch wenn Komfort noch hinterher hinkt….

  • Hat doch absolut gar nichts mit einer Paypal Alternative zu tun?!
    Bei Paypal kann ich jedes x-beliebige Konto oder Kreditkarte hinterlegen und alles darüber abrechnen inkl. Käuferschutz. Wero ist ja einfach nur eine Alternative Bezeichnung für die IBAN…

  • Geht nix über Paypal. Alles andere ist digitale deutsche Steinzeit.

    • Warum bist Du dann noch in Deutschland? Geh doch in die tolle USA, raus aus der Steinzeit….

      • Warum bist du noch in Deutschland?“ ist kein Argument, sondern Ausweichen.
        Fakt ist: Wir sind alle strukturell von US-Tech abhängig – Apple, Microsoft, Google, AWS.
        Auch die, die hier den Moralapostel spielen, schreiben ihre Kommentare auf iPhones, Windows-PCs oder US-Clouds.
        Es gibt keine vollwertige europäische Alternative, die heute flächendeckend einsetzbar wäre.
        Abhängigkeit ist kein persönliches Versagen, sondern ein politisch-ökonomisches Versäumnis Europas.

        Wer Emanzipation will, muss Infrastruktur aufbauen, nicht Leute auffordern auszuwandern.

  • Also ich schaue regelmäßig, welche Banken und Händler Wero anbieten. Käuferschutz ja inzwischen auch auf dem Plan sein. Wird Zeit, dass Europa anfängt, sich von US-Diensten zu emanzipieren. Ich bin dabei, sobald es geht bzw. halbwegs nutzbar ist.

  • Ich finde es einfach unglaublich, dass es Menschen gibt, die da anfangen zu nörgeln. Ich möchte, dass das verbreitet wird, um einfach von den ganzen US Scheiß wegzukommen. So schnell wie möglich.

  • Das bedeutet aber kein Safeback / Cashback oder habe ich was übersehen?

  • Interessanter Wettbewerb würde ich mal sagen. Wehe das hätte ein Unternehmen außerhalb der EU gemacht, dann hätte man ganz schnell wieder Bußgelder verhängt ;-)

  • Klingt gut, wann kommt mal die Commerzbank? Kann ich Wero dann auch in den USA zum bezahlen nutzen oder brauche ich da wieder Alternativen ?

  • „..ermöglicht Zahlungen im Onlinehandel..“

    Nein tut es, bis einige Auserwählte, eben nicht!

    Keine Module, keine API, keine Infos, so das es eben NICHT im Onlineshop eingesetzt werden kann.

    Ergo, auch keine Paypal Konkurrenz (was der Autor auch nicht geschrieben hat, aber diverse User)

