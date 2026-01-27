14 statt 21 Millimeter
iPhone 18 Pro: Hinweise auf kleinere Dynamic Island
Gerüchte um das kommende iPhone 18 Pro verdichten sich weiter. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass Apple bei den Pro-Modellen die sogenannte Dynamic Island verkleinern will.
The Dynamic Island cutout width on the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max has been reduced from 20.76 mm to 13.49 mm, representing a reduction of approximately 35%. pic.twitter.com/dLnUdCts7z
— Ice Universe (@UniverseIce) January 23, 2026
Inzwischen kursieren erstmals konkrete Maßangaben, die von einem Social-Media-Account stammen, der sich in der Vergangenheit mit vorab veröffentlichten Informationen aus der Smartphone-Branche einen Namen gemacht hat und dabei mehrfach richtig lag.
Deutlich geringere Breite des Ausschnitts
Nach diesen Angaben soll die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro und beim iPhone 18 Pro Max rund 35 Prozent schmaler ausfallen als bei den aktuellen iPhone-17-Pro-Modellen. Genannt wird eine Breite von etwa 13,5 Millimetern, während der bisherige Ausschnitt bei rund 20,7 Millimetern liegt.
Die Messwerte beziehen sich auf die Standarddarstellung bei eingeschaltetem Display. Berücksichtigt sind dabei auch die schwarzen Pixelbereiche, die die eigentlichen Öffnungen für Frontkamera und Face-ID-Sensoren umgeben. Bei der Anzeige von Live-Aktivitäten oder anderen dynamischen Inhalten kann sich die Fläche softwarebedingt weiterhin kurzfristig vergrößern.
Das oben eingebettete Bild visualisiert dabei ganz gut, wie sich der schmalere Ausschnitt auf die nutzbare Displayfläche auswirken würde. Ziel ist es offenbar, sich der Idee eines vollflächigen Displays weiter zu nähern, ohne das bestehende Designkonzept vollständig aufzugeben.
Face ID rückt teilweise unter das Display
Technisch hängt die Verkleinerung mit Anpassungen an der Face-ID-Technik zusammen. Frühere Berichte hatten darauf hingedeutet, dass Apple die Gesichtserkennung komplett unter das Display verlagern könnte. Nach aktuellem Stand betrifft dies jedoch nur einzelne Komponenten. So soll der Flood Illuminator künftig unter dem Bildschirm sitzen, während andere Sensoren und die Frontkamera weiterhin sichtbar bleiben. Dadurch lässt sich der pillenförmige Ausschnitt verkleinern, aber nicht vollständig durch eine einzelne Kamerapunktöffnung ersetzen, die kürzlich ebenfalls im Gespräch war:
- iPhone 18 Pro: Apples Dynamic Island soll umziehen
Branchenbeobachter rechnen damit, dass diese kleinere Dynamic Island mehrere Jahre Bestand haben könnte. Die Präsentation der neuen Pro-Modelle wird wie gewohnt für September erwartet, wenn Apple seine nächste iPhone-Generation vorstellt.
Oh bitte … so sch* unwichtig, wo Android seit zig Jahren so ein Ding gar nicht hat.
Einfach ein Konstruktionsfehler der nicht beseitigt wird weil man Ihn dann so benennen muß.
Einfach kein IPhone kaufen sondern eines mit Android…
Das sind so die dümmste Aussage die man manchen kann, die Leute zur Konkurrenz schicken, Auweia
Was bin ich froh, wenn es kein Punch Hole wird!
Vergleiche nicht Äpfel mit Birnen.
Ist auch genau die gleiche kameratechnik und Sensorik verbaut. Apple hat ganz klar nicht die finanziellen Mittel und das KnowHow den Stand der Technik umzusetzen…
Merkst du was?
Immer schön häppchenweise.
So verkauft man Neuerungen, so verdient man Geld.
Wenn man keine Ahnung hat…
Dann sag mir mal, warum ich keine Ahnung habe, du Schlaumeier?
@iFreddie
Du hast eher keine Ahnung. Emre hat absolut recht. Genau so macht man es, um über mehrere Jahre Einnahmen zu generieren und den Leuten immer wieder ein neues Gerät schmackhaft zu machen.
Kannst auch gleich weglassen. Der Sinn
war doch ursprünglich das dort aktive Apps angezeigt werden.
Und das ändert sich ja auch nicht.
Der Sinn war zu kaschieren das man zu Blöd ist (wie versprochen) ein randloses Handy zu bauen und die Sensoren unter das Display.
Dynamic Island ist eine reine verarsche.
Klingt für mich nach einem Rückschritt. Weniger Platz = weniger Raum für Informationen. Oder übersehe ich was?
Mir gefällt der aktuelle Status sehr gut.
Du übersiehst was. Weniger Ausschnitt = mehr Display = mehr Platz für Informationen
Das Gegenteil ist der Fall.
Die geringe Größe lässt mehr Platz für Informationen drumherum, da der Teil der Insel inaktiv ist.
Ach Tim.
Macht kein Sinn für mich das die eine neue Dynamic Island rausbringen und nächstes Jahr ohne?
Nächstes Jahr zieht sie angeblich um:
iPhone 18 Pro: Apples Dynamic Island soll umziehen https://www.iphone-ticker.de/iphone-18-pro-apples-dynamic-island-soll-umziehen-271449/
Aber nicht ‚ohne‘.
Sagt wer?
Also wirklich, wer hat bestätigt dass das iphone in 2027 ohne Dynamic Island auskommt?
Kann es sein, dass die Überschrift mich ganz glücklich gewählt wurde? Wenn ich den Text richtig verstehe, dann kommt eher die „hardwareseitige Aussparung“ für Linse und Sensoren kleiner? Was dann im Rahmen einer „Dynamic Island“ draus gemacht wird, softwareseitig, steht auf einem anderen Blatt? Es muss also gar nicht so kommen, dass in einer Island weniger angezeigt wird als bisher?
Die Lösung ist wahrscheinlich, dass die Dynamic Island einfach kleiner ist, wenn inaktiv.
Marius, exakt!
Egal, Hauptsache Gerücht.
Gab es nicht vor kurzem ein Gerücht, in dem gesagt wurde, dass es nur noch eine Punchhole gibt? Und zwar links?
Das bezog sich auf nächstes Jahr (ggf iPhone XX)
Nachtrag: sorry vertan, sollte ja doch das 18er sein …
Steht sogar im Artikel.
Find es bisher kein killerfeature die Insel und wurde nach Veröffentlichung nicht mehr weiter entwickelt
Wo bekomme ich das coole Hintergrundbild her?
Mit Google Bildersuche wirst Du fündig. Habe es mir auch vor ein paar Tagen runtergeladen. Info und Artikel schwabbern schon ein paar Tage durchs Netz.
Ich glaube ich bin zu doof dafür. Was muss ich eingeben?
Beim 18er wird eher interessant, wieviel RAM sie verbauen werden. Der ist gerade für KI ja enorm wichtig. Und, auch wenn man damit nix am Hut habe will, so ist KI ein wichtiges Zukunftsthema.
Dieses sch…. Loch ist der Knackpunkt im Display. Wenn es bricht immer da oben.
Moin.
Warum!?? Warum nicht einfach wie am Mac oben ein paar Pixelreihen für eine Statusleiste reservieren. Da könnte dann schön immer alles stehen was grad interessant sein könnte…
diese dämliche Insel nervt nämlich.
Aber Hauptsache das Ding bekommt einen Namen und wird als Gadget oder der heilige Gral vermarktet…
Ist die Meinung eines Freundes… ICH finde das super.
Android hat keine Dynamic Island und Apple bekommt es nicht hin,einfach nur traurig.
+1
du weisst aber schon das es da enorme technische Unterschiede gibt ? Naja, scheinbar nicht.
Petition:
ich will … wie seit Jahren versprochen.. mein Display zurück und nicht mit einer verarsche namens „Dynamic Island“ betrogen werden.