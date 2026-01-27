iPhone 18 Pro: Hinweise auf kleinere Dynamic Island

Gerüchte um das kommende iPhone 18 Pro verdichten sich weiter. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass Apple bei den Pro-Modellen die sogenannte Dynamic Island verkleinern will.

The Dynamic Island cutout width on the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max has been reduced from 20.76 mm to 13.49 mm, representing a reduction of approximately 35%. pic.twitter.com/dLnUdCts7z — Ice Universe (@UniverseIce) January 23, 2026

Inzwischen kursieren erstmals konkrete Maßangaben, die von einem Social-Media-Account stammen, der sich in der Vergangenheit mit vorab veröffentlichten Informationen aus der Smartphone-Branche einen Namen gemacht hat und dabei mehrfach richtig lag.

Deutlich geringere Breite des Ausschnitts

Nach diesen Angaben soll die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro und beim iPhone 18 Pro Max rund 35 Prozent schmaler ausfallen als bei den aktuellen iPhone-17-Pro-Modellen. Genannt wird eine Breite von etwa 13,5 Millimetern, während der bisherige Ausschnitt bei rund 20,7 Millimetern liegt.

Die Messwerte beziehen sich auf die Standarddarstellung bei eingeschaltetem Display. Berücksichtigt sind dabei auch die schwarzen Pixelbereiche, die die eigentlichen Öffnungen für Frontkamera und Face-ID-Sensoren umgeben. Bei der Anzeige von Live-Aktivitäten oder anderen dynamischen Inhalten kann sich die Fläche softwarebedingt weiterhin kurzfristig vergrößern.

Das oben eingebettete Bild visualisiert dabei ganz gut, wie sich der schmalere Ausschnitt auf die nutzbare Displayfläche auswirken würde. Ziel ist es offenbar, sich der Idee eines vollflächigen Displays weiter zu nähern, ohne das bestehende Designkonzept vollständig aufzugeben.

Face ID rückt teilweise unter das Display

Technisch hängt die Verkleinerung mit Anpassungen an der Face-ID-Technik zusammen. Frühere Berichte hatten darauf hingedeutet, dass Apple die Gesichtserkennung komplett unter das Display verlagern könnte. Nach aktuellem Stand betrifft dies jedoch nur einzelne Komponenten. So soll der Flood Illuminator künftig unter dem Bildschirm sitzen, während andere Sensoren und die Frontkamera weiterhin sichtbar bleiben. Dadurch lässt sich der pillenförmige Ausschnitt verkleinern, aber nicht vollständig durch eine einzelne Kamerapunktöffnung ersetzen, die kürzlich ebenfalls im Gespräch war:

Branchenbeobachter rechnen damit, dass diese kleinere Dynamic Island mehrere Jahre Bestand haben könnte. Die Präsentation der neuen Pro-Modelle wird wie gewohnt für September erwartet, wenn Apple seine nächste iPhone-Generation vorstellt.