14 statt 21 Millimeter

iPhone 18 Pro: Hinweise auf kleinere Dynamic Island
Gerüchte um das kommende iPhone 18 Pro verdichten sich weiter. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass Apple bei den Pro-Modellen die sogenannte Dynamic Island verkleinern will.

Inzwischen kursieren erstmals konkrete Maßangaben, die von einem Social-Media-Account stammen, der sich in der Vergangenheit mit vorab veröffentlichten Informationen aus der Smartphone-Branche einen Namen gemacht hat und dabei mehrfach richtig lag.

Deutlich geringere Breite des Ausschnitts

Nach diesen Angaben soll die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro und beim iPhone 18 Pro Max rund 35 Prozent schmaler ausfallen als bei den aktuellen iPhone-17-Pro-Modellen. Genannt wird eine Breite von etwa 13,5 Millimetern, während der bisherige Ausschnitt bei rund 20,7 Millimetern liegt.

Face Id Smaller

Die Messwerte beziehen sich auf die Standarddarstellung bei eingeschaltetem Display. Berücksichtigt sind dabei auch die schwarzen Pixelbereiche, die die eigentlichen Öffnungen für Frontkamera und Face-ID-Sensoren umgeben. Bei der Anzeige von Live-Aktivitäten oder anderen dynamischen Inhalten kann sich die Fläche softwarebedingt weiterhin kurzfristig vergrößern.

Das oben eingebettete Bild visualisiert dabei ganz gut, wie sich der schmalere Ausschnitt auf die nutzbare Displayfläche auswirken würde. Ziel ist es offenbar, sich der Idee eines vollflächigen Displays weiter zu nähern, ohne das bestehende Designkonzept vollständig aufzugeben.

Face ID rückt teilweise unter das Display

Technisch hängt die Verkleinerung mit Anpassungen an der Face-ID-Technik zusammen. Frühere Berichte hatten darauf hingedeutet, dass Apple die Gesichtserkennung komplett unter das Display verlagern könnte. Nach aktuellem Stand betrifft dies jedoch nur einzelne Komponenten. So soll der Flood Illuminator künftig unter dem Bildschirm sitzen, während andere Sensoren und die Frontkamera weiterhin sichtbar bleiben. Dadurch lässt sich der pillenförmige Ausschnitt verkleinern, aber nicht vollständig durch eine einzelne Kamerapunktöffnung ersetzen, die kürzlich ebenfalls im Gespräch war:

Branchenbeobachter rechnen damit, dass diese kleinere Dynamic Island mehrere Jahre Bestand haben könnte. Die Präsentation der neuen Pro-Modelle wird wie gewohnt für September erwartet, wenn Apple seine nächste iPhone-Generation vorstellt.
27. Jan. 2026 um 16:13 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Oh bitte … so sch* unwichtig, wo Android seit zig Jahren so ein Ding gar nicht hat.
    Einfach ein Konstruktionsfehler der nicht beseitigt wird weil man Ihn dann so benennen muß.

  • Kannst auch gleich weglassen. Der Sinn
    war doch ursprünglich das dort aktive Apps angezeigt werden.

  • Klingt für mich nach einem Rückschritt. Weniger Platz = weniger Raum für Informationen. Oder übersehe ich was?
    Mir gefällt der aktuelle Status sehr gut.

  • Macht kein Sinn für mich das die eine neue Dynamic Island rausbringen und nächstes Jahr ohne?

  • Kann es sein, dass die Überschrift mich ganz glücklich gewählt wurde? Wenn ich den Text richtig verstehe, dann kommt eher die „hardwareseitige Aussparung“ für Linse und Sensoren kleiner? Was dann im Rahmen einer „Dynamic Island“ draus gemacht wird, softwareseitig, steht auf einem anderen Blatt? Es muss also gar nicht so kommen, dass in einer Island weniger angezeigt wird als bisher?

  • Gab es nicht vor kurzem ein Gerücht, in dem gesagt wurde, dass es nur noch eine Punchhole gibt? Und zwar links?

  • Find es bisher kein killerfeature die Insel und wurde nach Veröffentlichung nicht mehr weiter entwickelt

  • Beim 18er wird eher interessant, wieviel RAM sie verbauen werden. Der ist gerade für KI ja enorm wichtig. Und, auch wenn man damit nix am Hut habe will, so ist KI ein wichtiges Zukunftsthema.

  • Dieses sch…. Loch ist der Knackpunkt im Display. Wenn es bricht immer da oben.

  • Moin.
    Warum!?? Warum nicht einfach wie am Mac oben ein paar Pixelreihen für eine Statusleiste reservieren. Da könnte dann schön immer alles stehen was grad interessant sein könnte…
    diese dämliche Insel nervt nämlich.
    Aber Hauptsache das Ding bekommt einen Namen und wird als Gadget oder der heilige Gral vermarktet…
    Ist die Meinung eines Freundes… ICH finde das super.

  • Android hat keine Dynamic Island und Apple bekommt es nicht hin,einfach nur traurig.

  • Petition:

    ich will … wie seit Jahren versprochen.. mein Display zurück und nicht mit einer verarsche namens „Dynamic Island“ betrogen werden.

