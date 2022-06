Wer die Videowiedergabe von einer bestimmten Stelle an beginnen möchte, der muss fortan nicht mehr den kleinen Schieberegler treffen, der bislang an der aktuellen Wiedergabeposition eingeblendet wurde. Unter iOS 16 wird sich der Finger irgendwo auf das Display legen lassen – das Video wird dann mit Wischbewegungen nach links und rechts gespult.

Zu den Bereichen, die Apple mit der Freigabe von iOS 16 am Video-Player des iPhones verändern wird, gehören unter anderem die Platzierung der Bedienelemente, die Funktionsweise der Bildskalierung, der Zugriff auf den so genannten Scrubber und die einfache Auswahl der Wiedergabegeschwindigkeit.

Spulen auf dem ganzen Display Neu in iOS 16: Video-Player in komplett neuem Design

