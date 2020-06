Nach Plünderungen: Apple trackt gestohlene iPhone-Modelle

Von den mit den Protesten gegen den gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd einhergegangenen Plünderungen war auch Apple betroffen.

In mehreren amerikanischen Großstädten hatten sich opportunistische Diebe über die Auslagen der Filialgeschäfte Apples hergemacht und unter anderen große Stückzahlen zum Verkauf bestimmter iPhone-Modelle entwendet.

Diese melden sich in den Händen der überraschten „Neu-Besitzer“ derzeit mit Hinweismeldungen, die darauf aufmerksam machen, dass die Geräte gestohlen wurden und entsprechend getrackt werden. Dies geht aus enttäuschten Postings von Dieben und Käufern auf sozialen Netzwerken wie Twitter hervor.

Apple scheint die Geräte hier mit Hilfe der Diebstahlsfunktion der App „Wo ist?“ deaktiviert zu haben und blendet etwa in Philadelphia die folgende Warnmeldung ein:

Please return to Apple Walnut Street. This device has been disabled and is being tracked. Local authorities will be alerted.