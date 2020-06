Cov19Tech: Die europäischen Corona-Warn-Apps im Überblick

Die italienischen Corona-Warn-App ist bereits verfügbar, in der Schweiz läuft der Beta-Test, der deutsche Download soll Mitte des Monats folgen. Überall in Europa (und natürlich auch auf den anderen Kontinenten) wird intensiv an länderspezifischen Projekten gearbeitet, die dabei helfen sollen die Ausbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen.

So wird die deutsche Corona-Warn-App aussehen

Wie sich diese Anstrengungen unterscheiden lässt sich hervorragend auf der neuen Übersichtsseite Cov19Tech ausmachen. Die ort abgelegte Tabelle listet bislang 31 offizielle Corona-Warn-Apps, verlinkt wo verfügbar den jeweiligen Quellcode und informiert unter anderen darüber, welche der Länder-Apps auf die von Google und Apple bereitgestellte Contact-Tracing-Schnittstelle setzen – aktuell sind dies Italien, die Schweiz, Polen, Deutschland, Estland und Lettland.

Als zusätzliche Ressource für weitergehende Recherchen sei euch zudem der auf Android-Apps spezialisierte Contact-Tracing-Überblick ct-report sowie die GNSS for Crisis-Webseite der Europäischen Union ans Herz gelegt. Letztgenannten würfelt ihre Informationen jedoch bunt zusammen und vermischt „echte“ Corona-Warn-Apps mit Hinweis-Applikationen und Drittanbieter-Anwendungen, die nicht von staatlichen Stellen ausgegeben werden.

Cov19Tech – Tabelle zeigt 31 Apps