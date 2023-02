Nach nur 48 Stunden: Cell Broadcast warnt erstmals in Deutschland

Nur zwei Tage nachdem die drei deutschen Netzbetreiber das Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast am 23. Februar in den Live-Betrieb überführt haben, wurden die Kapazitäten des neuen Warnkanals am vergangenen Samstag erstmals genutzt.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) warnte Teile der Bevölkerung am 25. Februar vor einer akuten Gefahr durch Hochwasser in Lübeck.

Die Warnmeldung wurde dabei um 8:42 Uhr morgens ausgespielt und an alle Smartphone-Nutzer adressiert, die sich zum Zeitpunkt der Aussendung in der Hansestadt aufhielten.

Der Volltext der ersten Cell-Broadcast-Warnmeldung, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache ausgesandt wurde, lautete:

Sa. 25.02.2023 – 08:42 Uhr – Achtung! Amtliche Warnmeldung – für Hansestadt Lübeck – Gefahr durch Hochwasser – Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. |- Weitere Hinweise auf https://warnung.bund.de/meldungen – Herausgegeben von: Leitstelle Lübeck|

Erfolgreiche Ausspielung

Nach Angaben der für die Auslieferung der Cell-Broadcast-Meldung verantwortlichen Netzbetreiber soll die Premiere des neuen Warnkanals erfolgreich über die Bühne gegangen sein.

Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone bestätigte die Auslieferung der Meldung per GSM, LTE und 5G und quittierte die verlässliche Zustellung an alle im Vodafone-Netz aktiven und empfangsbereiten Endgeräte.

Ab iPhone 6s verfügbar

Der neue Warnkanal wurde im Nachgang der Flutkatastrophe vom Sommer 2021 aufgebaut und soll die Zustellung amtlicher Warnungen auch in Regionen möglich machen, in denen momentan keine Internet-Anbindung vorhanden ist.

Cell Broadcast spielt seine Warnmeldungen an alle Geräte aus, die in bestimmten Mobilfunk-Zellen eingebucht sind und gestattet so auch die regional begrenzte Warnung von Teilen der Bevölkerung. Für den Empfang der Warnmeldungen, der Teil des iOS-Betriebssystems ist, wird keine zusätzliche App benötigt. Unterstützt wird der Empfang von Cell Broadcast-Warnmeldungen auf allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 6s beziehungsweise dem iPhone SE.