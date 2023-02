Das neue Nokia G22: Reparierbarkeit als wichtigstes Verkaufsargument

Der finnische Smartphone-Produzent HMD Global, Inhaber der 2014 von Microsoft übernommenen Marke Nokia, hat ein neues Smartphone-Modell vorgestellt, das die Reparierbarkeit der einzelnen Komponenten zu einem der wichtigsten Verkaufsargumente macht.

Service in Kooperation mit iFixit

In Kooperation mit dem Reparaturservice-Anbieter iFixit sollen für das zum Auftakt des Mobile World Congress präsentierte Modell Nokia G22 nicht nur zahlreiche Ersatzteile und Austauschkomponenten erhältlich sein, das Gerät wird auch von einfachen Reparatur-Anleitungen und speziellen Werkzeug-Sets begleitet, um Eingriffe wie einen Akku-Austausch so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen.

Nokia bezeichnet das G22 als erstes Smartphone „with repairability at its core“ und plant als erster Anbieter überhaupt, einen Großteil der Gerätefertigung nach Europa zu verlagern. Zudem setzt das G22 auf eine Rückseite aus zu 100 Prozent recycelten Kunststoffen und will Käufer mit kostengünstigen Ersatzteilen versorgen, zu denen etwa neue Displays, verbogene Ladebuchsen oder neue Akkus gehören.

Software-Updates nicht auf Augenhöhe

Das Software-Versprechen des Anbieters könnte allerdings etwas üppiger ausfallen. So garantiert HMD Global zum Verkaufsstart der Modelle lediglich zwei Jahre frischer Android-Betriebssysteme und drei Jahre mit Sicherheitsupdates. Während der ersten drei Jahre im Einsatz ist das Gerät zudem durch eine erweiterte Hersteller-Garantie geschützt.

Das Nokia G22 wird in den Farbvarianten Meteor Grey und Lagoon Blue angeboten, ist mit 64 GB und 128 GB Speicher erhältlich und soll in der kleinen Variante mit einem durchschnittlichen globalen Preis von 180 Euro in den Markt starten.

Auf der deutschen Webseite des Anbieters kann das neue Nokia G22 bereits in Augenschein genommen werden, die Bestellung ist aktuell jedoch noch nicht möglich.