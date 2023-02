Cell Broadcast: Neues Handy-Warnsystem startet um Mitternacht

In den zurückliegenden 48 Stunden haben uns mehrere E-Mails von ifun.de-Lesern erreicht, die erneut über Cell-Broadcast-Probewarnungen ihrer Mobilfunkanbieter berichtet haben. Zuletzt wurde das System zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember ausgiebig getestet – warum also die erneuten Probe-Alarme?

Liveschaltung zum 23. Februar

Die Antwort fällt trivial aus: Morgen wird das Handy-Warnsystem offiziell an den Start gehen. In einigen Regionen treffen die Netzbetreiber daher derzeit noch die letzten Vorbereitungen für den Deutschlandstart und melden sich hier und dort mit kurzen Testwarnungen zu Wort.

Per Cell Broadcast lassen sich alle in einer Mobilfunk-Zelle eingebuchten Endgeräte erreichen und bekommen die so verteilten Warnmeldungen auch dann, wenn den eingebuchten Geräten aktuell keine Internetverbindung bereitgestellt zur Verfügung werden kann.

Der Ruf nach einem Warnsystem, das Mobilfunknutzer auch ohne Internetverbindung und ohne zusätzlich installierte Katastrophen-Warn-Apps wie NINA oder KATWARN erreicht, war im Nachgang der Hochwasser-Flutkatastrophe in West- und Mitteleuropa während des Sommers 2021 laut geworden.

Erster Test zum Warntag 2022

Erstmals getestet wurde das System dann zum Warntag 2022 und wurde vom verantwortlichen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) positiv bewertet.

Das iPhone verfügt über Cell-Broadcast-Einstellungen, über die sich auch die Zustellung von Test-Alarmen deaktivieren lässt, allerdings können Warnungen der Stufe 1 nicht manuell abgewählt werden sondern werden grundsätzlich immer zugestellt. Während des zurückliegenden Warntags wurde auch mit Stufe 1 getestet.

Alle drei Netzbetreiber haben inzwischen Sonderseiten, auf denen über das Cell-Broadcast-System informiert wird. Zum Empfang der Warnmeldungen wird mindestens ein iPhone 6s beziehungsweise eine iPhone SE vorausgesetzt.

Die Sonderseiten der Netzbetreiber