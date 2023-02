Powdeom ‎EN150: Zwischen Powerstation und Powerbank

Der auf tragbare Powerstations und Solargeneratoren spezialisierte Anbieter Powdeom will mit seinem neuen Unterwegs-Akku die Nische zwischen Powerstation und Powerbank besetzen und bietet eine kompakte Ladestation mit satten 158 Wattstunden Kapazität an.

Ausgestattet ist der 1,5 Kilogramm schwere Stromspender mit einer ganzen Reihe von Ladeports, einer Eingangsmöglichkeit für Solar-Panele und einer Leder-Handschlaufe für den Transport des 19 cm x 9 cm x 9 cm großen Akkupacks.

Sieben Ausgänge gleichzeitig nutzbar

Unter den insgesamt sieben Ladeports befinden sich vier USB-A-Steckplätze von denen drei die üblichen 5 Volt bei maximal 3 Ampere bieten und einer den vor allem im Android-Lager verbreiteten Quick Charge 3-Standard von Qualcomm spricht.

Zur Schnellladung des iPhone bietet sich ein USB-C-Port an, der bis zu 65 Watt Ladeleistung über das Power-Delivery-Protokoll bereitstellt, also auch problemlos in der Lage ist MacBooks und iPads mit Strom zu versorgen.

Zur Erinnerung: Apples Schnelllademodus kann aktuelle iPhone-Modelle binnen 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent ihrer Kapazität bringen und benötigt lediglich 20 Watt Ladeleistung per Power-Delivery.

Zudem bietet die Powerstation eines Wechselstrom-Ausgang, der bis zu 150 Watt Leistung für alle Verbraucher mit Eurostecker anbietet – also auch für zusätzliche Ladegeräte.

Markteinführung mit 45 Euro-Abzug

Ansonsten besitzt der Powdeom EN150 auf seiner Vorderseite ein integriertes LED-Licht, einen DC-Ein- sowie einen DC-Ausgang, mit dem grundsätzlich auch die Ladung an einem Photovoltaik-Panel möglich ist. Darüber hinaus lässt sich der Powdeom EN150 an ein Steckdose aufladen als auch per USB-C mit Strom versorgen.

Per USB-C ist der tragbare Akku in vier Stunden wieder voll geladen. Am Gerät selbst lässt sich ein leeres iPhone etwa 12 mal komplett aufladen. Gelistet ist der Powdeom EN150 auf amazon.de für 149,99 Euro, der zur Markteinführung verfügbare Coupon drückt den Preis aktuell jedoch auf 104,99 Euro.