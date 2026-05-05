Nach der EU: App-Sideloading bald auch in Brasilien

Im iOS 26.5 Release Candidate finden sich Hinweise darauf, dass Apple die Installation von Apps außerhalb des App Stores künftig auch in Brasilien ermöglichen wird. Nach Funden von iHelp BR wird Brasilien in der aktuellen Vorabversion als unterstützte Region für das sogenannte Sideloading aufgeführt.

Aktiv nutzbar ist die Funktion offenbar noch nicht. Im Test ließ sich weiterhin keine App außerhalb des App Stores installieren. Die Änderung im Systemcode deutet aber darauf hin, dass Apple die technische Grundlage vorbereitet und die Freischaltung mit oder kurz nach der finalen Version von iOS 26.5 erfolgen könnte.

Brasilien folgt dem EU-Modell

Hintergrund ist eine Entscheidung der brasilianischen Wettbewerbsbehörde CADE. Diese hatte Ende 2025 eine Vereinbarung mit Apple bestätigt, nach der das Unternehmen in Brasilien alternative Vertriebswege für iOS-Apps sowie zusätzliche Zahlungsoptionen zulassen muss. Entwickler sollen Apps damit künftig nicht mehr ausschließlich über den App Store anbieten müssen.



Für europäische Nutzer ist das Thema bereits bekannt. Apple hatte iOS in der EU im Zuge des Digital Markets Act geöffnet und alternative App-Marktplätze auf dem iPhone eingeführt. Später folgten konkrete Umsetzungen, etwa die Möglichkeit, Apps über externe Marktplatz-Apps zu installieren.

Für Nutzer bedeutet Sideloading nicht automatisch, dass beliebige iPhone-Apps frei aus dem Netz geladen werden können. Apple setzt auch in der EU auf ein eigenes Regelwerk mit Prüfungen, Warnhinweisen und technischen Schutzmaßnahmen. Ähnliche Vorgaben dürften auch in Brasilien gelten. Die brasilianische Behörde verlangt zudem, dass Hinweise an Nutzer neutral und sachlich formuliert werden und die Nutzung alternativer Angebote nicht unnötig erschweren.

Apple warnt seit Jahren vor zusätzlichen Sicherheits- und Datenschutzrisiken durch App-Installationen außerhalb des eigenen Stores. Gleichzeitig zeigen EU und Brasilien, dass der Druck auf das geschlossene App-Store-Modell weiter steigt. Für Apple wird es dadurch immer schwieriger, iOS weltweit einheitlich zu behandeln.

Ob die Freischaltung bereits mit der finalen Version von iOS 26.5 erfolgt, ist noch offen. Die Aufnahme Brasiliens in die unterstützten Regionen spricht aber dafür, dass Apple den nächsten Schritt vorbereitet.