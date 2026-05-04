Apple verteilt Release Candidates für iOS 26.5 und macOS 26.5

Apple hat die nächste Runde seiner Systemupdates fast abgeschlossen. Für Entwickler stehen jetzt die Release Candidates von iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 und watchOS 26.5 bereit. In der Regel entsprechen diese Vorabversionen bereits weitgehend den späteren öffentlichen Updates, sofern in letzter Minute keine größeren Fehler mehr auftauchen.



Mit iOS 26.5 und iPadOS 26.5 halten auch neue Wallpaper Einzug.

Die Freigabe für alle Nutzer dürfte damit nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Zeitpunkt würde auch zum Ablauf des vergangenen Jahres passen: Damals hatte Apple das Pride-Armband Anfang Mai angekündigt und das dazugehörige iPhone-Update wenige Tage später nachgereicht.

Bei iOS 26.5 und iPadOS 26.5 handelt es sich nicht um große Funktionsupdates. Die Aktualisierungen halten aber unter anderem ein neues Pride-Hintergrundbild bereit, das Apple passend zur heute vorgestellten Pride Collection bereitstellt. Das neue Apple-Watch-Zifferblatt „Pride Luminance“ wird entsprechend mit watchOS 26.5 nachgereicht.

Vorbereitungen für RCS und Drittanbieter-Wearables

Unter der Haube arbeitet Apple weiter an verschlüsselten RCS-Nachrichten zwischen iPhone und Android-Geräten. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung war bereits in früheren Betas aufgetaucht, wurde vor der Veröffentlichung von iOS 26.4 aber wieder entfernt. Mit iOS 26.5 scheint Apple die Grundlagen dafür erneut zu testen.

Für Nutzer in der Europäischen Union ist zudem eine weitere Änderung interessant: Apple erprobt Funktionen für Drittanbieter-Wearables. Dazu zählen eine einfachere Kopplung, die Weiterleitung von Mitteilungen und Live-Aktivitäten für kompatible Zubehörgeräte wie Smartwatches oder Ohrhörer anderer Hersteller. Damit reagiert Apple offenbar auf regulatorische Vorgaben in der EU.

macOS Tahoe 26.5 fällt nach bisherigem Stand zurückhaltender aus. Größere neue Funktionen wurden in den Betas nicht gefunden. Das Update dürfte sich daher vor allem um Fehlerbehebungen, Stabilität und kleinere Verbesserungen kümmern. Gleiches gilt für tvOS 26.5 und visionOS 26.5, die Apple ebenfalls als Release Candidates verteilt hat.

Wer am Beta-Programm teilnimmt, findet die neuen Versionen wie gewohnt über die Softwareupdate-Funktion in den Systemeinstellungen. Für alle anderen Nutzer gilt: Da nun die Release Candidates vorliegen, dürfte die finale Freigabe von iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 und watchOS 26.5 zeitnah folgen – vermutlich in der kommenden Woche.