N26 streicht die Preise für Handel mit Aktien und ETFs

N26 wird den Handel mit Aktien und ETFs zukünftig kostenlos anbieten. Die Neobank hat die Möglichkeit, über ihr Giroangebot hinaus auch mit Wertpapieren zu handeln im April vergangenen Jahres eingeführt. Die Gebühren hierfür waren bisher schon sehr niedrig, werden von der kommenden Woche an jedoch komplett unter den Tisch fallen.

N26 steht in diesem Bereich in direkter Konkurrenz zu Anbietern wie Trade Republic. Mit 0,90 Euro pro Handelsvorgang hat man bei N26 bisher schon 10 Cent weniger als bei Trade Republic bezahlt. Die Entscheidung, hierfür jetzt gar keine Gebühren mehr zu verlangen, könnte durchaus damit zusammenhängen, dass Trade Republic jetzt auch ein Girokonto integriert und somit noch stärker mit N26 und anderen Anbietern in diesem Bereich konkurriert.

Offiziell begründet man diese Entscheidung bei N26 damit, dass man das Investieren in Aktienmärkte für noch mehr Menschen zugänglich machen wolle. Der Kauf und Verkauf an den Börsen soll demnach künftig ohne Transaktions-, Währungsumrechnungs-, Depot- oder Inaktivitätsgebühren möglich sein. Kunden der Bank können per App mit mehr als 4.000 US-amerikanischen und europäischen Aktien sowie weltweit verfügbaren ETFs handeln.

Investments ab 1 Euro möglich

Neben Giro- und Tagesgeldkonten sowie dem Handel mit Aktien und ETFs bietet N26 schon seit zwei Jahren auch die Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu handeln. Dem Unternehmen zufolge werden mithilfe seiner Banking-App derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 140 Milliarden Euro pro Jahr abgewickelt.

Die Preise für den Handel mit Aktien und ETFs sollen bei N26 vom 27. Januar an gestrichen werden. Um diese Option für seine Kunden noch attraktiver zu machen, will die Bank die Schwelle für den Handel mit Wertpapieren niedrig halten. So ist es möglich, bereits ab 1 Euro in Teilaktien und ETFs zu investieren. Das Angebot steht neben Deutschland auch in Österreich, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Lettland, Litauen, Norwegen, den Niederlanden, Irland, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien zur Verfügung.