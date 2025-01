Indien will, dass Apple und Google staatliche Apps vorinstallieren

Für Apple und Google bahnt sich ein Konflikt mit der indischen Regierung an. Diese fordert Sonderrechte mit Blick auf die von den großen Smartphone-Anbietern betriebenen App Stores. Allem voran soll es darum gehen, dass die vom indischen Staat betriebene App-Plattform GOV.in direkt in die Angebote der Hersteller integriert wird.

Das Magazin Bloomberg berichtet, dass sich Vertreter der indischen Technologiebehörde vergangene Woche mit Vertretern der führenden Smartphone-Hersteller getroffen haben, um diese dazu aufzufordern, die indische App-Plattform in ihre Marktplätze zu integrieren. Ziel dieser Initiative sei es, die Verbreitung staatlicher Dienste zu fördern und deren Nutzung für die Bürger zu vereinfachen.

Bilder: Apple (Apple Store Mumbai)

Besonders heikel ist in diesem Zusammenhang die Forderung, dass wohl nicht nur gefordert wird, das Angebot generell zu ermöglichen, sondern die App-Plattform auf den in Indien angebotenen Geräten vorinstalliert werden soll. Die gewünschte Umsetzung dürfte mit den in der EU erlaubten alternativen App Stores vergleichbar sein, allerdings sei dabei zudem gefordert, dass der App-Download aus alternativen Quellen ermöglicht wird, ohne dass Sicherheitswarnungen wie „unzuverlässige Quelle“ angezeigt werden.

Indien zieht Rechtsmittel in Erwägung

Mit solchen Vorgaben dürften sich weder Apple noch Google einverstanden zeigen. Google decke mit seinem Android-System rund 90 Prozent des auf 700 Millionen Smartphones geschätzten indischen Marktes ab. Dem Bericht zufolge hat sich Google diesbezüglich bereits ablehnend gezeigt und auch von Apple wird erwartet, dass es nicht bereit ist, den Forderungen ohne Weiteres nachzukommen.

Die indische Regierung habe jedoch bereits angedeutet, notfalls rechtliche Maßnahmen zu ergreifen oder die Vorgaben auf politischem Weg durchzusetzen, sofern keine Einigung erzielt werde.

Entsprechender Druck könnte durchaus zu einem Einlenken Apples führen. Der iPhone-Hersteller hat vor einigen Jahren ähnliche Vorgaben in Russland erfüllt und dort eine von der Regierung vorgegebene Auswahl an Apps vorab installiert. Indien ist zudem ein wichtiger Wachstumsmarkt für Apple. Dementsprechend dürfte das Unternehmen ein gesteigertes Interesse daran haben, mit den dortigen Behörden zu kooperieren.