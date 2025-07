N26 baut Reiseangebot aus: eSIM-Datenpakete und Cashback-Option

Die Berliner Neobank N26 bietet ihren Kunden ab sofort digitale Datenpakete für Reisen ins Ausland an. Die sogenannten Travel eSIMs lassen sich über die N26-App aktivieren und ermöglichen mobile Datenverbindungen in über 100 Ländern.

Die Datenpakete können flexibel gebucht werden und stehen zu Festpreisen in unterschiedlichen Größen zur Auswahl. Eine Vorausbuchung ist ebenfalls möglich. In diesem Fall wird das Datenpaket automatisch aktiviert, sobald sich das Smartphone im Reiseland in das lokale Netz einwählt. N26 erweitert damit das bereits im Frühjahr eingeführte Angebot an Mobilfunkdienstleistungen, bei dem Nutzer der Banking-App erstmals auch einen klassischen Mobilfunktarif buchen konnten.

Neben den neuen eSIM-Datentarifen hebt N26 weitere Vorteile für Reisende hervor, die über ein Premiumkonto verfügen. Dazu zählen etwa der gebührenfreie Karteneinsatz im Ausland, marktübliche Wechselkurse ohne Währungszuschläge sowie unbegrenzte kostenlose Bargeldabhebungen weltweit. Der Zugang zu mehr als 1.300 Flughafenlounges weltweit lässt sich ebenfalls direkt über die App organisieren.

Cashback für Zahlungen außerhalb Europas

Als zusätzliche Funktion erhalten Abonnenten der Kontomodelle N26 Go und N26 Metal künftig eine Rückvergütung von einem Prozent auf alle Kartenzahlungen außerhalb Europas. Die Cashback-Option gilt für alle Einkäufe vor Ort, etwa in Nordamerika oder Asien, und ist nicht an Mindestumsätze oder Höchstgrenzen gebunden.

„N26 Go“ kostet 9,90 Euro pro Monat

N26 hat mit dem neuen Premiumkonto „N26 Go“ erst kürzlich sein bisheriges Angebot „N26 You“ abgelöst und stärker auf reisefreudige Nutzer ausgerichtet. Für 9,90 Euro im Monat erhalten Kunden gebührenfreie Kartenzahlungen weltweit, unbegrenzte Bargeldabhebungen im Ausland und ein integriertes Reiseversicherungspaket. Hinzu kommen Vorteile wie vergünstigter Lounge-Zugang, Rabatte bei bekannten Reiseanbietern und die Möglichkeit, virtuelle Unterkonten für Reisebudgets anzulegen.