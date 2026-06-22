Die aktuelle Hitzewelle sorgt bei den Anbietern von Klimaanlagen und Ventilatoren vermutlich für Rekordumsätze. Falls ihr in diesem Bereich noch kurzfristig nachrüsten wollt, solltet ihr besonders auf die zu den Produkten angezeigten Lieferzeiten achten. Es ist wenig zielführend, jetzt eine mobile Klimaanlage oder einen Ventilator zu bestellen, der erst in mehreren Wochen lieferbar ist. Erstens bekommt ihr die Geräte nach Abflauen der Hitzewelle zumindest teilweise vermutlich wieder deutlich günstiger. Zudem stellt sich die Frage, ob sie dann überhaupt noch benötigt werden.

Auf den einschlägigen Handelsplattformen wie Amazon oder MediaMarkt sieht es dementsprechend mau aus. Ihr dürft eure Tipps gerne in den Kommentaren weitergeben. Wer noch für heute oder morgen ein kurzfristig verfügbares Gerät sucht, findet – wenn überhaupt – nur eine stark begrenzte Auswahl. Gefragte Produkte wie die Midea Portasplit (oben) scheinen nahezu komplett vergriffen. Auf die von uns letzte Woche vorgestellte, vergleichsweise günstige P-Wind10 von Dreame muss man mindestens bis Mitte Juli warten.

Mit Ventilatoren nachts effektiv kühlen

Ventilatoren können die Situation zumindest etwas entschärfen. Wenn man bei Amazon danach sucht, werden zumindest einzelne Produkte mit kurzfristiger Verfügbarkeit angezeigt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sucht einen lokalen Händler auf oder prüft die Verfügbarkeit bei Mediamarkt, um das Gerät in einer naheliegenden Filiale zur Abholung zu reservieren. Auf Luxus wie App-Anbindung muss man, wenn man etwas findet, wohl ohnehin verzichten. Unser aktueller Favorit, der Standventilator von SwitchBot, ist kurzfristig gerade gar nicht zu haben.

Koenic Bodenventilator „Windmaschine“

Wenn ihr nachts mit einem Ventilator kühlen wollt, ist es übrigens besser, wenn dieser nicht in eurem Schlafzimmer steht. Stellt das Gerät stattdessen an ein anderes Fenster und lasst es die Luft aus dem Raum nach draußen blasen. In der Folge wird die kühlere Nachtluft durch die anderen Fenster in die Wohnung gesaugt, was nicht nur effektiver kühlt, sondern auch den positiven Nebeneffekt hat, dass so die Lautstärke des Ventilators keine große Rolle mehr spielt. Für diesen Einsatzzweck eignen sich leistungsstärkere Geräte besonders gut. Bei uns steht nachts eine Windmaschine auf dem Fensterbrett und bläst die warme Luft nach draußen.