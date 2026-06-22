Kurzfristig gibt es fast nichts mehr
Hitzewelle macht Ventilatoren und Klimageräte knapp
Die aktuelle Hitzewelle sorgt bei den Anbietern von Klimaanlagen und Ventilatoren vermutlich für Rekordumsätze. Falls ihr in diesem Bereich noch kurzfristig nachrüsten wollt, solltet ihr besonders auf die zu den Produkten angezeigten Lieferzeiten achten. Es ist wenig zielführend, jetzt eine mobile Klimaanlage oder einen Ventilator zu bestellen, der erst in mehreren Wochen lieferbar ist. Erstens bekommt ihr die Geräte nach Abflauen der Hitzewelle zumindest teilweise vermutlich wieder deutlich günstiger. Zudem stellt sich die Frage, ob sie dann überhaupt noch benötigt werden.
Auf den einschlägigen Handelsplattformen wie Amazon oder MediaMarkt sieht es dementsprechend mau aus. Ihr dürft eure Tipps gerne in den Kommentaren weitergeben. Wer noch für heute oder morgen ein kurzfristig verfügbares Gerät sucht, findet – wenn überhaupt – nur eine stark begrenzte Auswahl. Gefragte Produkte wie die Midea Portasplit (oben) scheinen nahezu komplett vergriffen. Auf die von uns letzte Woche vorgestellte, vergleichsweise günstige P-Wind10 von Dreame muss man mindestens bis Mitte Juli warten.
Mit Ventilatoren nachts effektiv kühlen
Ventilatoren können die Situation zumindest etwas entschärfen. Wenn man bei Amazon danach sucht, werden zumindest einzelne Produkte mit kurzfristiger Verfügbarkeit angezeigt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sucht einen lokalen Händler auf oder prüft die Verfügbarkeit bei Mediamarkt, um das Gerät in einer naheliegenden Filiale zur Abholung zu reservieren. Auf Luxus wie App-Anbindung muss man, wenn man etwas findet, wohl ohnehin verzichten. Unser aktueller Favorit, der Standventilator von SwitchBot, ist kurzfristig gerade gar nicht zu haben.
Koenic Bodenventilator „Windmaschine“
Wenn ihr nachts mit einem Ventilator kühlen wollt, ist es übrigens besser, wenn dieser nicht in eurem Schlafzimmer steht. Stellt das Gerät stattdessen an ein anderes Fenster und lasst es die Luft aus dem Raum nach draußen blasen. In der Folge wird die kühlere Nachtluft durch die anderen Fenster in die Wohnung gesaugt, was nicht nur effektiver kühlt, sondern auch den positiven Nebeneffekt hat, dass so die Lautstärke des Ventilators keine große Rolle mehr spielt. Für diesen Einsatzzweck eignen sich leistungsstärkere Geräte besonders gut. Bei uns steht nachts eine Windmaschine auf dem Fensterbrett und bläst die warme Luft nach draußen.
Jedes Jahr die gleiche Leier sobald mal paar Tage Sommer ist.
Es ist nicht einfach Sommer, es hat hier fast 2 Wochen lang täglich weit über 30 Grad, was bei vielen Menschen zu Problemen führt – alte und kranke Personen mal noch gar nicht erwähnt.
Was sagst du dann zu 2003 oder 2018? Mal ne Woche wie jetzt gab es letztes Mal 2019. Kommt seit Jahrzehnten vor, dass es Juni, Juli und August mal über 30 Grad wird für ein paar Tage. Entweder man denkt mit und holt sich ne Klima unterm Jahr oder jault mit allen Anderen im Chor. Lasst mich raten Weihnachten ist jedes Jahr ne Überraschung.
+1
Wohn mal unterm Dach. Ist schon eine Nummer für sich :-D
Komm uns gerne besuchen für ein paar Tage. Sehr schöne Aussicht hier in der Dachwohnung.
Alles nur ein Geldproblem!
Warum nimmt man eine Dachwohnung?
Weil sie günstiger sind!
@Clinnt: auf dem Land vielleicht. In Städten sind die beliebter und teurer, auch wegen der Aussicht und oft größerer Terrasse.
hä? Da soll dann keiner wohnen im Dachgeschoss, oder wie? Erklär mir deinen Plan mal bitte genauer.
Hm, das heisst da soll dann keiner mehr wohnen in den Dachgeschoss-Wohnungen? Erklär mir das gerne mal ausführlich den Plan.
Ein paar Sommer noch und dann werden sogar die AfD Nasen merken, dass man den Klimawandel nicht einfach ignorieren kann.
Glaube die stellen eher in Frage, weswegen wir uns deswegen in den Ruin treiben, während der Rest der Welt nicht mitmacht. Die Frage kann man schon mal aufwerfen.
Deren Lösung ist doch, dass man der Sonne erklären soll, dass sie weniger strahlen soll. Notfalls mit einer Klage. (So von Beatrix von Storch gesagt)
Weil wir seit Beginn der Industrialisierung mit am meisten CO2 in die Luft geblasen haben. Und weil wir uns Klimaschutz leisten können. Und weil wir wissen was auf uns zukommt. Und weil es Nachahmer gibt, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht. Wobei uns andere Länder ja derzeit überholen…
Man merkt leider, dass Du keine Ahnung hast. In einer kühlen Wohnung mit guten Aussenrolläden in unteren Etagen braucht man das nicht.
Wieder ein „Ist doch nur Sommer“-Schwurbler? Schau Dir einfach die Statistiken zur Länge und Häufigkeit von 30 Grad-Perioden und tropischen Nächten in den letzten 50 Jahren an.
Mach dich erst mal schlau, offiziell gehen wir im Großen sogar auf eine neue Eiszeit zu, dass es da auch Schwankungen gibt ist völlig normal..
@Mfa
empfehle selbiges:
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-heisse-tage
Wenn man Geologie und akutem Klimawandel nicht unterscheiden und mit Zeitskalen nicht umgehen kann … Die nächste natürliche Eiszeit wäre rechnerisch erst in etwa 20.000 bis 50.000 Jahren fällig. Du verwechselst astronomische Zyklen, die sich über 40.000 Jahre erstrecken, mit der rasanten Erwärmung der letzten 50 Jahre. Mit 3-Affen-Gestik zu argumentieren, dass eine Eiszeit uns rettet .. in zehntausend Jahren … echt lustig
Zum Switchbot: hatte mir das Teil aufgrund eures Artikels und eines Videos von mydealz bestellt aber wieder zurück gesendet. Mein persönlicher Test ergibt folgendes Resümee: Qualität schlechter als Xiaomi/Smartmi, Rotor ist deutlich lauter, Motor fiepst, Fernbedienung funktioniert nicht vernünftig.
So ne Windmaschine habe ich auch noch. Sehr guter Tipp, werde den mal heute wieder anschmeissen.
Habe aus dem letzten Jahr gelernt und mir dieses Jahr die Midea PortaSplit schon im April gekauft für 670€. Die Preise jetzt sind ja schon wieder gottlos, wenn man überhaupt was bekommt.
Was ich dazu nirgends finde, muss wirklich das Fenster etwas offen stehen, oder geht auch gekippt, ist der Schlauch dazu lang genug? Danke.
Ich habe Fenster offen, maximal angelehnt und den Rollladen so weit wie möglich runter. Das reduziert den Lufteintrag durch den offenen Spalt enorm. Und da die Midea keine warm Luft von außen durch Unterdruck anzieht, passt das umso mehr.
Der Schlauch ist 2m – Kippen scheitert an der Tatsache dass ich kein Fenster System kenne das man kippen kann ohne es vorher vollständig zu schließen ;-)
Wenn du das Außenmodul durch das gekippte Fenster bekommst..
Im Ernst, war auch mein Gedanke, man müßte das Fester kippen können. Nur dann paßt das Außenmodul nicht durch. Dauerhafte Montage ist deshalb eher nicht möglich.
Macht ja am Ende auch keinen echten Unterschied ob das Fenster nun vertikal oder horizontal ‚gekippt‘ ist. Ein bisschen abdichten muss man so oder so.
Heute noch lokal eine für 790€ bekommen – immerhin :D
Die Midea Portasplit hat mich echt durch die heißen Nächte unterm Dach gerettet. Ich kühle 2-3 h auf 16h runter und das reicht um zumindest kühl einzuschlafen. Wenn ihr die Möglichkeit habt eine zu bekommen: volle Empfehlung von mir.
Dito. Strong buy!
Hab mir am Freitag n gebrauchtes Klimagerät auf Kleinanzeigen fürn Hunni geschossen. Hatte ich am gleichen Tag schon aufgebaut :)
Ich kann wärmstens (oder kältestens) den Shark Standventilator empfehlen.
1. Sehr sehr leise aus Stufe 1 und immer noch angenehm auf Stufe 2 zum schlafen.
2. Der Akku-Betrieb ist ein Gamechanger, wenn man einfach mal irgendwo einen frischen Luftzug braucht, wie z.B. gestern auf dem Campingplatz. Hält immer noch einige Stunden, obwohl das Gerät schon den 3. Sommer in Betrieb ist.
Nein danke
+1 kann ich nur bestätigen, sehr cooles Gerät und auf Stufe 1, was schon gut Wind macht, sehr sehr leise.
War gerade im Baumarkt, Klimaanlagen und Ventilatoren in allen Preiskladden ohne Ende vorrätig.
Alle Jahre wieder…kommt der Sommer so plötzlich wie Weihnachten :D
Ach was biste so schlau… und alle anderen nicht. Keine andere Option kann DAS erklären. Ohje…
Ist ja fast wie Weihnachten, kommt auch jedes Jahr ganz überraschend :-)
Man muss aber auch nicht alles so pauschalisieren und auf die Dummheit und Unfähigkeit bezüglich vorausschauendem Verhalten des deutschen-Herrmann-Beschwerde-Users münzen. Dieses Jahr ist es relativ früh sehr heiß geworden und die, die vielleicht geplant haben, in den Wochen in denen es (laut Apple Wetter App sogar bis 13 Grad über der Durchschnittstemperatur zu diesem Datum) heißer ist, als in den Jahren davor, sich um die Klimatisierung zu kümmern, stehen jetzt genauso vor ausverkauften Geräten wie die, die gedankenlos einen Spontankauf machen wollten und sich wundern, warum sie nichts bekommen. Und das ist nur ein Beispiel. Mein Fall ist: Ich habe eine Klimaanlage, die vor einer Woche den Geist aufgegeben hat. Und jetzt stehe ich vor derselben Schwierigkeit. 30 Grad im Dachgeschoss erfordert eine Lösung.
Kann Ventilator von shark empfehlen. Die sind bis Stufe 2 (von 5) nahezu lautlos. Bei Stufe 3 kann ich grad so noch schlafen.
Müsste das nicht auch mit einer Dunstabzugshaube funktionieren, wenn man eine echte mit Abluft hat?
Ja, Dunstabzugshaube mit Abluft oder Bad / WC mit Absaugung
Da wir auch mit Klimageräten heizen, ist die Kühlfunktion aktuell ein Segen. Dank Andreas Schmitz und seinem YouTube Kanal ;-)
Wenn man einen Xiaomi (Standing Fan 2) hat, kann man den auch nachts laufen lassen, da hört man nichts :)
Stimmt, habe 2 Stück davon
Ich hab Freitag bei Netto ein Klimagerät gekauft.
Heute schon geliefert!
Ich habe beruflich umgesattelt und in meiner Dachwohnung einen Saunaclub eröffnet…
Läuft echt gut
;-)
Dachten wir auch, aber wie hast du das angemeldet beim Finanzamt?? Gibt mehrere Optionen
Schick mal bitte die Öffnungszeiten. Dann komme ich gerne mal vorbei ;)
Ist ein Speakeasy Club… niemand weiß nichts Genaues nicht….
;-)))
Dyson scheint im eigenen Online Shop noch ganz gut ausgestattet und liefert zügig. Läuft bei uns auch nachts durch neben dem Bett…
Die Dyson Teile sind allerdings keine Klimageräte, sondern bessere Ventilatoren.
Ich hab hier in Haus vor 3 Jahren in eine ordentliche Klima investiert. Dank Solar auf dem Dach kühlt es quasi umsonst und damit sind’s bei uns immer entspannte 24 grad trotz großer Fenster.
Beste Entscheidung!
Hab ich auch so gemacht :)
Habe auch eine Solaranlage aber noch keine AC. Ich war bei zwei Anbietern und um nur das Dachgeschoss (ohne 1. Etage darunter) zu kühlen wollten die schon über 10 Tausend Euro haben. Ist das echt so teuer?
Macht bei Eigentum absolut Sinn, alle anderen bevorzugen meist mobile Lösungen.
Bei mir tut es seit 2 Jahren ein Smartmi Air Circulatur Fan – sehr angenehm leise, mit Akku und (auch) über Apple Home steuerbar. Leider ist die 2,4 GHz-Fernbedienung hin. Hat jemand eine Idee, wo man eine entsprechende Fernbedienung nachkaufen kann? Bei Ali habe ich nur eine mit zwei Tasten gefunden, dieser Ventilator braucht allerdings eine mit 4 Tasten. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Ich liebe unseren diversen Klima Split Geräte im Haus :)
Letztes Jahr gingen die Preise für die Porta-Split zur „richtigen Zeit“ auf 1500€ hoch. Im Mai habe ich sie noch für 590€ gesehen. Antizyklisch kaufen macht hier richtig Sinn.
Ich nutze meine seit letztem Jahr. Anfangs noch mit provisorischen Fenster abdichten. Vor 3 Wochen habe ich dann eine alte Tür halbiert und mit Loch für den Schlauch ins Fenster eingesetzt (es gibt noch ein 2. Fenster fürs Tageslicht ;-). Die baue ich vermutlich erst im Spätsommer wieder um.
Da das Klimagerät in einem wenig genutzten Raum steht und der bei offener Tür den Rest der kleinen Dachgeschoss-Whg. kühlt, höre ich nachts fast gar nichts mehr.
Und das BKW liefert bei der Hitze kostenlos den Strom und es ist sogar noch Strom für den 2,88 KW-Speicher da, über den die Kühlung nachts läuft.
Für mich alles in allem eine gute Lösung.