MVG in Apple Karten: ÖPNV-Ausbau in München

Apple scheint dem Umfang der Karten-Applikation im Laufe des Wochenendes deutlich ausgebaut und mit den ÖPNV-Informationen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) aufgewertet zu haben.

Dies geht aus etlichen Lesermeldungen vor, die ifun.de vorliegen, wartet zur Stunde aber noch auf eine offizielle Bestätigung der für den Betrieb verantwortlichen Stadtwerke München GmbH.

Auf S-Bahn folgen U-Bahn, Bus und Tram

So lassen sich seit dem Wochenende nun die kompletten Datenbestände der MVG direkt über die Karten-Applikation Apples abrufen und zur Kalkulation von ÖPNV-Routen verwenden. Neben der U-Bahn sind hier auch die im Netzbereich verfügbaren Tram- und Bus-Linien vertreten.

Auch München setzt damit nun um, was in vielen anderen Städten der Bundesrepublik bereits im Februar 2020 geschah. Damals rollte Apple sein bis dahin größtes Apple-Maps-Update in Sachen ÖPNV-Daten aus und stellte Nutzern in Frankreich, in Spanien und weiten Teilen Deutschlands über Nacht detaillierte Fahrpläne, dynamische Abfahrts- und Ankunftszeiten, Haltestellen und Anschlussinformationen zur Verfügung.

Damals fiel allerdings auf, dass München lediglich mit seinen S-Bahn-Strecken vertreten war und sich damit zu teils kuriosen Routenvorschlägen hinreißen lies. Dies scheint nun endlich berichtigt, was die Karten-Applikation Apples auch in der süddeutschen Metropole jetzt zu einer echten Google Maps-Alternative für Benutzer und Benutzerinnen des öffentlichen Nahverkehrs werden lässt.

Echtzeit-ÖPNV?

Unklar ist derzeit, ob Apple hier auf Echtzeit-ÖPNV-Daten setzt oder sich, wie in anderen Regionen der Bundesrepublik auf die Sollwerte verlässt, die die Netzbetreiber zumindest versuchen einzuhalten. Seit dem Sommer 2020 setzt Apple verstärkt auf Echtzeit-ÖPNV-Daten und bietet diese unter anderem in Australien, China und den USA an.