MVG-Daten in Apple Maps: Stadtwerke München verhandeln mit Apple

Dass sich ausgerechnet die Mitarbeiter der Deutschen Apple-Niederlassung in München noch immer nicht auf die kürzlich ausgeweitete ÖPNV-Anzeige des iPhones verlassen können, scheint den Eigenheiten der Münchner Verkehrsgesellschaft geschuldet zu sein.

Diese stellt ihr Fahrplan-Daten bislang noch nicht für Apples Karten-Anwendung zur Verfügung – folglich können iPhone-Anwender in München zwar die von der Bahn eingespeisten S-Bahn-Informationen abrufen und zum Navigieren nutzen, schauen in Sachen Bus und U-Bahn aber noch immer in die Röhre. Zur Erinnerung: In Berlin starteten die ÖPNV-Daten bereits 2015 mit der Freigabe von iOS 9.

Nun tut sich immerhin etwa: Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft aktuell kommuniziert, sei man dabei die Zusammenarbeit mit Apple zu prüfen:

[…] wir sind diesbezüglich mit Apple im Gespräch, können aktuell aber keine genauere Prognose abgeben.

Erst gestern hatte der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) angegeben nicht zu wissen, woher Apple die in den Apple Karten angezeigten Daten des VGN beziehen würde – ifun.de berichtete.