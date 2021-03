HomeKit: Garagentoröffner für 33 Euro, Steckdosen ab 16 Euro

Der HomeKit-Garagentoröffner von Meross ist für kurze Zeit zum Sonderpreis von nur 33,99 Euro zu haben. Der Aktionspreis kommt zustande, wenn ihr zunächst den 8-Euro-Gutschein auf der Produktseite aktiviert und bei Kaufabschluss den Rabattcode MSG100HK11 an der Kasse eingebt. Ingesamt wird das Zubehör auf diese Weise 19 Euro günstiger.

Wir haben den HomeKit-Garagentoröffner von Meross bei seiner Markteinführung ausprobiert und seither dauerhaft im Einsatz. Details zur Installation und Konfiguration könnt ihr in diesem Artikel nachlesen. Die Erweiterung stellt eine günstige Option zur HomeKit-Erweiterung vorhandener Garagentorantriebe dar. Vorausgesetzt wird lediglich, dass der Antrieb über einen Tasteranschluss verfügt und ihr WLAN-Empfang in der Garage habt.

Eine Liste mit kompatiblen Torantrieben findet ihr hier bei Meross. Grundsätzlich sollten die Erweiterung mit den meisten Antrieben funktionieren, da der WLAN-Schalter von Meross selbst wie ein gewöhnlicher Taster angeschlossen wird. Anschließend könnt ihr das Garagentor dann in HomeKit einbinden und bekommt den Schalter zum Öffnen und Schließen nicht nur in HomeKit angezeigt, sondern könnt es auch per App oder Siri steuern. Selbst in CarPlay erscheint das Garagentor automatisch als Siri-Vorschlag im Dashboard.

Schaut euch hier mit Blick auf die erweiterte Konfiguration den Absatz zur Meross-App in unserem Review des Schalters an. Darüber lassen sich teils wichtige Einstellungen vornehmen, die so nicht über Apples Home-App möglich sind, jedoch Abhilfe bei unerwarteten Fehlern schaffen können.

Produkthinweis Meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, APP-Steuerung, Kompatibel mit Alexa, Google... Aktionspreis

VOCOlinc HomeKit-Steckdosen im Doppelpack je 16 Euro

Ebenfalls gerade bemerkenswert günstig ist die HomeKit-Steckdose VOCOlinc Smart Plug zu haben. Mit dem zum Angebot verfügbaren Rabattgutschein reduziert sich der Preis für das Doppelpack auf 31,95 Euro. Anders als andere günstige HomeKit-Steckdosen findet ihr hier zum aktuellen Einzelpreis von 16 Euro auch die Möglichkeit zur Verbrauchsmessung integriert. Wir haben die VOCOlinc-Steckdosen hier ausführlich vorgestellt.

Achtet wie immer auf die Preisanzeige vor Kaufabschluss. Beide Angebote sind nur für begrenzte Zeit und wohl auch mit limitierter Stückzahl verfügbar.