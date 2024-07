Musikbox für Kinder: wobie box spielt Spotify und lokale MP3s

So richtig gelöst wurde die Frage, wie junge Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren selbstbestimmt Musik, Hörspiele und Hörbücher konsumieren, noch immer nicht.

Zwar gibt es zahlreiche Ansätze, zu denen Marktführer wie die Toniebox oder durchdachte Alternativen wie der Yoto-Player zählen, Holzkoffer wie der Hörbert, selbst gebaute Musikboxen und iPhone-Apps wie Fonie oder Muky – allerdings haben so gut wie alle Lösungen mit Einschränkungen und kleinen Unzulänglichkeiten zu kämpfen, die weiterhin Platz für Innovationen lassen.

wobie box spielt Spotify und lokale MP3s

Hier stellt sich nun die wobie box als recht neuer Kandidat vor, der Kindern das eigenständige Hören von Eltern kuratierter Inhalte gestattet. Die wobie box greift dazu auf Spotify und auf lokale MP3s zu, die auf einer MicroSD-Karte gespeichert werden.

Die Box ist in drei Farben erhältlich, verzichtet auf einen Bildschirm und kann zum Hören genutzt werden, ohne dass Eltern ihr iPhone mit ins Kinderzimmer geben müssen.

Über sieben sogenannte Regenbogentasten lassen sich direkt sieben Lieblingsalben, Podcasts oder Playlisten von Spotify abspielen, die über die begleitende iPhone-Applikation ausgewählt und konfiguriert werden.

Die Box ist mit WLAN, Bluetooth und einer microSD-Karte ausgestattet, und kann so auch ohne aktive Internetverbindung eingesetzt werden und sowohl lokale Inhalte wiedergeben als auch als Bluetooth-Lautsprecher fungieren.

In drei Farben für 129 Euro

Die Box ist in den drei Farben blau, violett und grau erhältlich und wird für 129 Euro angeboten. Wir werden uns die Kinderzimmer-Lösung in den kommenden Tagen ausführlich anschauen und empfehlen euch, solange einen Blick in die FAQ des Herstellers zu werfen.

Diese informieren über die unterstützten Dateiformate (.mp3, .wma und .wmv), die maximale unterstützte Größe eingesteckter MicroSD-Karten (128 GB) und die Tatsache, dass sich die maximale Lautstärke von 75 Dezibel derzeit nicht anpassen lässt, was auf längeren Autofahrten eventuell problematisch sein könnte.

Sobald wir die ersten Eindrücke mit dem Gerät gesammelt haben, melden wir uns erneut.