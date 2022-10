tigertones App: Hörbuch- und Hörspiel-Flat für Kinder

Wer sich einen Überblick auf die angebotenen Inhalte verschaffen möchte, der klickt sich in die Helden-Übersicht der in Hamburg ansässigen Anbieter. Neben bekannten Hörspiel-Reihen wie Conni, den drei ??? und Bibi Blocksberg sind hier auch populäre Buchserien wie die Schule der Magischen Tiere, Pippi Langstrumpf und Polly Schlottermotz vertreten.

Frisch aktualisiert, bietet die tigertones App ein kostenloses Probeabonnement bei der Buchung über den App Store an. Hier lassen sich die Inhalte vor dem Übergang in das kostenpflichtige Abonnement zwei Wochen kostenlos hören und so (bei umgehender Kündigung) erst mal risikofrei auf Umfang und Güte prüfen.

