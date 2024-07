Aqara-App: KI-Bot will Nutzer unterstützen

Der Smarthome-Ausstatter Aqara hat seine iOS-App auf Version 5.0 gehievt. Im Fokus der Aktualisierung steht die Einführung einer KI-Funktion. Der „Aqara Copilot“ soll bei der Verwendung der App unterstützen und stellt vor allem auch sowas wie eine erweiterte Hilfefunktion dar.

Der Aufruf des Chat-Assistenten von Aqara erfolgt über ein unten rechts in der App eingeblendetes Symbol. Die Kommunikation erfolgt wahlweise per Tastatur- oder Spracheingabe und die KI nimmt gleichermaßen Fragen wie auch Anregungen entgegen. Zudem soll die Funktion Unterstützung bei der Konfiguration von Smarthome-Funktionen sowie Automatisierungen und Szenen leisten. Wenn man im heimischen Setup vorhandene Objekte in die Kommunikation mit der KI einbeziehen will, kann man diese durch die Eingabe eines @-Zeichens aus einer Auswahlliste hinzufügen.

Bei einem kurzen Testlauf hat sich die Neuerung für uns aber eher als überflüssig und eher störend als hilfreich präsentiert. Das Symbol zum Aufruf der Funktion schwebt nämlich permanent in der rechten unteren Ecke des App-Bildschirms. Zudem hat es den Anschein, als wolle Aqara diese Option irgendwann auch nur noch kostenpflichtig anbieten. Die KI-Funktion wird nämlich als „Limited Trial“ bezeichnet.

Aqara-Nutzer machen sich am besten selbst ein Bild davon, ob sie sich fü den vom Hersteller angebotenen „Copilot“ begeistern können und die Funktion aktiv verwenden wollen.

Wenn man auf die Neuerung verzichten will, lässt sich der „Aqara Copilot“ problemlos deaktivieren. Tippt hierfür im Hauptmenü am unteren Bildschirmrand auf das Profil-Symbol und wählt dann den Eintrag „KI-Labor“ aus. Auf dem nächsten Bildschirm hat man dann die Möglichkeit, den Chatbot auszuschalten und dessen Symbol in der Bildschirmecke zu entfernen. Die Bezeichnung „Labor“ deutet übrigens auch an, dass die Funktion von Aqara derzeit noch optimiert und weiterentwickelt wird.