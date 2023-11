Geheimtipp Fonie Kinder Player: Einfacher Audioplayer für Kids

Ältere iPhones und iPads eignen sich hervorragend dafür, nach ihrer produktiven Einsatzzeit in elterlicher Hand als digitale Audioplayer an die eigenen Kinder weitergereicht zu werden. Selbst wenn Apple den Software-Support bereits eingestellt hat – als MP3-Player können die Geräte noch viele Jahre dienen.

Wenn die Geräte dann auch noch so konfiguriert werden, dass nur eine Applikation ausgeführt werden kann und die weitere Ablenkung durch das System unmöglich ist, kann man seinen Kindern einen MP3-Player mit Touchscreen, Taschenlampe und eigenem Lautsprecher in die Hand drücken.

iPad mit nur einer App: Als MP3-Player in Kinderhand

Was einem dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist die aktuelle Version der von Apple bereitgestellten Musik-Applikation. Diese ist für kleine iPhone-Nutzer, alles andere als intuitiv zu begreifen, besitzt keine Kindersicherung und verwirrt mit der komplizierten Trennung zwischen Alben, Playlisten, Titeln und Interpreten.

Fonie Kinder Player

Hier wollen wir euch die kostenfrei erhältliche Applikation Fonie Kinder Player von Sven Bader empfehlen. Der Fonie Kinder Player geht davon aus, dass ihr die Musik und Hörspiele für eure Kinder in einer Wiedergabeliste mit dem iPhone synchronisiert habt. Wählt ihr diese dann in der App aus, zeigt euch der Fonie Kinder Player die Inhalte nach Alben sortiert in einer einfachen Cover-Übersicht an.

Hier können nicht nur ausgewählte Inhalte gestartet werden, die Berührung der jeweiligen Titel liest diese automatisch vor und gestattet auch Vorschülern, sich in umfangreichen Bibliotheken zurechtzufinden.

Titel werden vorgelesen

Kinder die noch nicht mit Zahlen umgehen können, können sich die Titelnummern auch mit Symbolen oder Würfelaugen anzeigen lassen, auf eine Zeitanzeige und unübersichtliche Titellisten verzichtet der Fonie Kinder Player vollständig.

Die App setzt eine eigene Musiksammlung und die Synchronisation mit Apples Musik-Applikation voraus, stellt sich auf dieser Webseite vor und kann vollständig kostenlos eingesetzt werden. Mindestvoraussetzung ist iOS 12.