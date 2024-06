Muky für Apple Music: Eltern suchen aus, Kinder hören selbstständig

ifun.de-Leser Oliver Janssen hat uns auf seine frisch veröffentlichte Musik-Applikation Muky hingewiesen. Ein Download, der uns gut gefallen hat und den hier mitlesenden Eltern hiermit ans Herz gelegt werden soll. Wer Kinder zwischen 3 und 10 Jahren hin und wieder mal das eigene iPhone (oder iPad) in die Hand drückt, damit diese auf dem Rücksitz oder im Baumhaus Musik und Hörspiele hören können, sollte die App auf jeden Fall ausprobieren.

Eltern suchen aus, Kinder hören selbtständig

Bei der Muky-App handelt es sich um einen familienfreundlichen Player für Apple Music, der es Eltern gestattet, Wiedergabelisten mit ausgewählten Audio-Inhalten zu erstellen und zu verwalten, die von ihren Kindern dann selbstständig entdeckt, bewusst gehört und nach Lust und Laune abgespielt werden können, ohne dass diese gleich den Vollzugriff auf Apple Music erhalten.

Ein bereits laufendes Abo für Apple Music lässt sich mit wenigen Handgriffen so in eine reisetaugliche Alternative zur Toniebox verwandeln, von den Eltern verwaltet, um sich auf ausgesuchte Hörinhalte zu konzentrieren.

Gedacht für den „geführten Zugriff“

Ganz hervorragend lässt sich Muky dabei in Kombination mit dem geführten Zugriff einsetzen – einer iOS-Funktion, mit der junge Anwender in ausgesuchten Anwendungen “eingesperrt” werden können, um so ein ablenkungsfreies Audioerlebnis zu schaffen.

„Muky“ bietet eine Vielzahl an Funktionen, die das Musikhören für Kinder sicher und benutzerfreundlich gestalten sollen. Die App erlaubt es Eltern, individuelle Playlists mit einer Auswahl an Liedern, Alben oder Hörbüchern zu erstellen. Jede Playlist kann mit einem Titel, einer Farbe und einem Emoji personalisiert werden, um sie für Kinder leicht erkennbar zu machen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt die Nutzer durch den Einrichtungsprozess, einschließlich der Erstellung von Playlists und der Aktivierung der Funktion „Geführter Zugriff“. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal der App ist der passwortgeschützte Audio-Player-Modus. Nur mit dem von den Eltern festgelegten Passwort kann dieser Modus verlassen werden.

Die App bietet eine Demo-Playlist an, mit der ihr die gebotenen Funktionen unverbindlich ausprobieren könnt. Gefällt Muky, lässt sich die Vollversion über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 9,99 Euro freischalten. Das ist fair.

Zum Thema lesenswert: