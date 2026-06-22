Neu bei Apple Music: Konzertsuche, Setlists und Songtexte

Musikstreaming endet längst nicht mehr beim Abspielen von Songs. Viele Nutzer entdecken Künstler über Streamingdienste und möchten anschließend auch deren Konzerte besuchen. Apple Music hat diesen Bereich Ende März deshalb um neue Funktionen rund um Live-Auftritte erweitert, die viele Anwender noch nicht auf dem Schirm haben.

Ein neuer Konzertbereich in der Suche bündelt anstehende Veranstaltungen direkt innerhalb der App. Nutzer können nach Städten, Zeiträumen und Musikrichtungen filtern und erhalten Hinweise auf bevorstehende Auftritte. Zusätzlich werden Konzerte von Künstlern hervorgehoben, die bereits häufig gehört oder gespeichert wurden.

Wer ein interessantes Konzert entdeckt, kann den Termin direkt im Kalender hinterlegen. Auch die Integration in Apple Karten gehört zum Funktionsumfang. Informationen zu Veranstaltungsorten, Anreise und Ticketverkauf lassen sich damit abrufen, ohne die Musik-App verlassen zu müssen.

Setlists zeigen den Ablauf eines Konzerts

Besonders interessant sind sogenannte Setlist-Playlists. Für ausgewählte Tourneen stehen Wiedergabelisten bereit, die die Songs eines Konzerts in ihrer tatsächlichen Reihenfolge enthalten.

Damit können sich Fans bereits vor einer Veranstaltung auf die Show vorbereiten oder einen Konzertabend später noch einmal nachvollziehen. Die Playlists bleiben auch nach dem jeweiligen Auftritt verfügbar und dokumentieren gewissermaßen den Ablauf einer Tour.

Songtexte werden zu Übersetzungshelfern

Parallel dazu hat Apple Music kürzlich auch seine Lyrics-Funktionen erweitert. Die synchron dargestellten Songtexte gehören bereits seit längerem zum Angebot. Neu hinzu kommen zusätzliche Hilfen für internationale Musik.

Songtexte lassen sich mittlerweile in andere Sprachen übersetzen. Dabei werden nicht nur einzelne Wörter übertragen, sondern auch Redewendungen, kulturelle Bezüge und sprachliche Besonderheiten berücksichtigt. Für viele aktuelle Veröffentlichungen stehen entsprechende Übersetzungen bereits zur Verfügung.

Ergänzend gibt es Aussprachehilfen für viele fremdsprachige Titel. Nutzer können dadurch beispielsweise koreanische, japanische oder spanische Songtexte nicht nur verstehen, sondern auch korrekt mitlesen und mitsingen.

Neue Funktionen leider recht versteckt

Apple hat die neuen Konzertfunktionen sinnvoll mit dem bestehenden Musikangebot verknüpft. Der einzige Kritikpunkt betrifft weniger den Funktionsumfang als vielmehr die Platzierung innerhalb der App. Einige der neuen Bereiche sind nicht ohne Weiteres auffindbar und liegen an Stellen, die viele Nutzer vermutlich nicht regelmäßig ansteuern. So versteckt sich die Konzertübersicht derzeit innerhalb des Suchbereichs zwischen den verschiedenen Genre-Kacheln. Wer nicht gezielt danach sucht, wird die Funktion möglicherweise nie entdecken.

Inhaltlich hinterlässt das Angebot dagegen einen überzeugenden Eindruck. Die Kombination aus Konzertkalender, Kalenderintegration, Kartenanbindung und den neuen Setlist-Playlists erweitert Apple Music um praktische Funktionen, die den Weg von der Entdeckung eines Künstlers bis zum Konzertbesuch begleiten.

Gleichzeitig bleibt die Anwendung ihrer bisherigen Ausrichtung treu. Anders als Spotify verzichtet Apple innerhalb von Apple Music weiterhin auf die Vermischung mit Podcasts, Hörbüchern oder Videoformaten und konzentriert sich konsequent auf Musik und die dazugehörigen Inhalte.