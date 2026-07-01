ePA und E-Rezept benötigen mindestens iOS 18
Elektronische Patientenakte: Ältere iPhones verlieren den App-Zugriff
Wer die elektronische Patientenakte oder das E-Rezept auf dem iPhone nutzt, sollte die installierte iOS-Version überprüfen. Wie die Apotheken Umschau unter Berufung auf mehrere gesetzliche Krankenkassen berichtet, setzen die Apps ab dem 1. Juli mindestens iOS 18 voraus. Ältere iPhones, auf denen sich diese Version nicht mehr installieren lässt, verlieren damit den Zugriff auf die entsprechenden Funktionen.
Hintergrund sind verschärfte Sicherheitsvorgaben (PDF-Download) des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Anwendungen, die auf die Telematikinfrastruktur zugreifen, dürfen nur auf Betriebssystemen laufen, die vom Hersteller weiterhin mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Davon betroffen sind unter anderem die elektronische Patientenakte, das E-Rezept und weitere digitale Gesundheitsdienste.
Für iPhone-Nutzer bedeutet dies konkret, dass Geräte mit iOS 17 oder älter nicht mehr unterstützt werden. Nach Angaben der Apotheken Umschau haben unter anderem die Techniker Krankenkasse, der AOK-Bundesverband und die Barmer bestätigt, dass ihre Apps ab Juli mindestens iOS 18 voraussetzen.
Diese iPhones bleiben kompatibel
iOS 18 unterstützt alle iPhone-Modelle ab dem iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. Generation), iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 und iPhone 17. Nicht mehr aktualisieren lassen sich dagegen das iPhone X, iPhone 8 und das iPhone 8 Plus. Diese Modelle können die Apps für die elektronische Patientenakte und das E-Rezept künftig nicht mehr nutzen.
Die neue Mindestanforderung dürfte vor allem Nutzer älterer iPhones treffen, die ihr Gerät bewusst über viele Jahre verwenden. Während jüngere iPhone-Besitzer häufiger auf aktuelle Modelle wechseln, behalten ältere Anwender ihre Smartphones oft deutlich länger. Gerade sie gehören jedoch häufig zu den Nutzern, die besonders regelmäßig auf die elektronische Patientenakte oder das E-Rezept zugreifen.
Die Gematik, die für die digitale Infrastruktur des deutschen Gesundheitswesens verantwortlich ist, erklärt, dass die Sicherheitsanforderungen fortlaufend überprüft werden. Betriebssysteme, von denen eine akute Sicherheitsgefährdung ausgeht, würden kurzfristig von der Nutzung ausgeschlossen. Für die separate E-Rezept-App galten bislang zwar noch niedrigere Mindestanforderungen. Auch hier verweist die Gematik jedoch auf regelmäßige Sicherheitsprüfungen.
Entwickler: gematik GmbH
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Finde ich ehrlich gesagt positiv, dass man Sicherheit da ernst nimmt.
Was hat das mit der Hardware zu tun. Die Sicherheitsupdates könnten auch noch auf alten Geräten laufen. Denk mal drüber nach warum nicht!
Alte Software Versionen werden nicht mehr in vollem Umfang gepatched, das ist seit Jahren so und weitreichend bekannt. Kann man aber auch nicht erwarten, wenn die Geräte so alt sind
Welche?
Sehr professionell
Mmmh… irgendwie sehr unschön, gut dass ich diese Daten nicht in der Cloud abgelegt habe.
Und immer neuen Elektroschrott produzieren. Nachhaltig bis die Schwarte kracht….
Und mal wieder gibt’s etwas zu meckern, sei doch froh dass Sicherheit so groß geschrieben wird in Sachen Gesundheit. Ich finde das gut
Immer wieder ausreden finden. Eins der reichsten Unternehmen auf unserem Planeten könnte mit Leichtigkeit auch ältere Geräte weiter unterstützen. Aber man heuchelt Grün und verkauft lieber neue Hardware.
Auch wenn ich das Unternehmen Gematik aus offensichtlichen Gründen nicht leiden kann. Der Schritt ist leider nötig, gerade Gesundheitsdaten sind besonders zu schützen. Nachdem IT Sicherheit bei vielen Menschen eher keine Rolle spielt da sich die Leute nicht über die Risiken bewusst sind.
Ob die kritischste Stelle hier wirklich das Endgerät ist???
Das die Gematik jetzt auch nicht wirklich die Security gurus sind ist seit Jahren bekannt. Aber irgendwas zentrales schützt du trotzdem leichter als Hunderttausende oder Millionen Endgeräte.
Nur ist die Gematik mit ihren Regeln und erst Recht der praktischen Umsetzung selbst ein Sicherheitsrisiko für Patientendaten. Da ist das hier nur vordergründiges Geplänkel, das wohl davon ablenken soll
Und bei Android???
Der Hersteller….auch wenn Google manche android Versionen noch supportet heißt das. Ich das es auf dem Endgerät ankommt.
Super wir schaffen uns ab und grenzen immer mehr Leute aus. Neues Geschäftsmodell der Krankenkasse kauft neue Handys und macht die Anbieter reich. Unglaublich was in Deutschland abgeht.
Du hast echt einen Schatten. Kann man gar nicht anderes ausdrücken.
Apple haut doch immer wieder mal auch Sicherheitsupdates für iOS 16/17 raus?
Da werden dann aber doch nicht alle Lücken geschlossen.
Die noch nutzbaren ältest möglichen Geräte wurden 2018 auf den Markt gebracht.
Da kann man jetzt nach 8 Jahren nicht wirklich meckern, wie ich finde.
Wie verhält sich das denn bei Android?
Dort sind die Support-Zyklen doch wesentlich kürzer. Wer meckert aus diesem Lager?
Die Support Zyklen bei vielen Herstellern von Android Geräten ist länger, zb Google, Samsung, Xiaomi
Wie wärs mit Browserlösungen?
Interessanter Aspekt. Wenn die KI-Daten stimmen: Es wird Android 14 vorausgesetzt. D.h. ein Google Pixel 4a aus November 2020 würde noch funktionieren. Vorteil für Apple.
Diese App verlangt immer das man sich neu einloggt. Das nervt und deswegen nutze ich sie nicht mehr