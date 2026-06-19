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App für Streaming-Suche und Filmsammlung

Movie Manager: Kostenloses Werkzeug für Film- und Serienfans
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13 Kommentare 13

Wer regelmäßig zwischen Streamingdiensten wechselt und zugleich eine eigene Sammlung aus DVDs, Blu-rays oder digitalen Käufen verwaltet, muss dafür oft mehrere Anwendungen nutzen. Mit der neuen iPhone-App „Movie Manager“ versucht Entwickler Simon Göbel, beide Aufgaben in einer Anwendung zusammenzuführen.

Movie Manager 1

Die kostenlose und werbefreie App ist seit Kurzem im deutschen App Store verfügbar und richtet sich an Nutzer, die neue Filme und Serien entdecken, deren Verfügbarkeit prüfen und gleichzeitig den Überblick über ihre eigene Mediathek behalten möchten.

Streaming-Suche und eigene Sammlung

Im Bereich „Entdecken“ lassen sich Filme und Serien suchen sowie aktuelle und populäre Inhalte durchstöbern. Zu den einzelnen Titeln werden Informationen wie Handlung, Erscheinungsdatum und Bewertungen angezeigt. Darüber hinaus informiert die Anwendung darüber, bei welchen Streaming-Anbietern ein Titel verfügbar ist und ob dieser im Abo enthalten, zum Kauf oder zur Leihe angeboten wird.

Movie Manager 2

Parallel dazu integriert die App eine persönliche Mediathek. Hier können Nutzer ihre physischen und digitalen Bestände erfassen. Unterstützt werden unter anderem VHS-Kassetten, DVDs, Blu-rays und digitale Käufe. Beim Hinzufügen neuer Einträge können Filminformationen automatisch geladen werden, alternativ ist auch eine manuelle Erfassung möglich.

Ergänzt wird der Funktionsumfang durch Merklisten, Favoriten, eine Kennzeichnung bereits gesehener Titel sowie die Möglichkeit, verliehene Medien zu dokumentieren. Über iCloud werden Bibliothek und Listen zwischen iPhone und iPad synchronisiert.

Alternative zu spezialisierten Film-Trackern

Der App Store bietet bereits mehrere Anwendungen, die sich mit Filmen, Serien und Streaming-Angeboten beschäftigen. Zuletzt haben wir etwa über Couchtimes berichtet, das inzwischen neben Serien auch Filme verwalten und Streaming-Verfügbarkeiten anzeigen kann.

Movie Manager Streaming Dienste

Ebenfalls in diese Kategorie fällt Switch TV ON, das umfangreiche Informationen zu Filmen, Serien, Schauspielern und Streaming-Angeboten bereitstellt.

Movie Manager setzt seinen Schwerpunkt dagegen stärker auf die Verbindung von Streaming-Suche und klassischer Sammlungspflege. Die Anwendung entstand laut Entwickler als Hobbyprojekt. Ausgangspunkt war ein selbst entwickeltes Windows-Programm zur Verwaltung einer privaten Filmsammlung. Die iPhone-App wurde anschließend vollständig mit SwiftUI umgesetzt.

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Movie Manager
Movie Manager
Entwickler: Simon Goebel
Preis: Kostenlos
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19. Juni 2026 um 15:03 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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  • HutchinsonHatch

    Jetzt fehlt nur noch die automatische Übernahme der gekauften Inhalte aus der Apple TV-App / iTunes. ;-)

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  • Super. Ich lande immer wieder bei CouchTimes. SwitchTVOn getestet aber auch wieder zurück…
    Durch den Mehrwert mit der eigene. Sammlung ist es ein aussichtsreicher Kanditat… bin gespannt

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  • Richtig gut für umsonst. Kann man da noch andere Medium hinzufügen (Laserdisc, etc.). Finde da nichts.

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  • Sieht eigentlich nett aus, aber warum gibt es keine Verlinkung um die Filme/Serien auf Streamingdienst X auch aufzurufen?
    Ich weiß nicht ob ich da zu verwöhnt bin von Plex, was genau das gleiche bietet und darüber hinaus mich beim Anklicken der Folge oder des Films in die Streaming-App wirft und die Datei abspielt (wenn man ein entsprechendes Abo hat). Das hat für mich einen Mehrwert als zentrale Anlaufstelle zu fungieren. So ist es gefühlt zusätzlicher Aufwand die App zu benutzen wenn ich danach die Streaming App öffnen und dann nochmal suchen muss um das Video gucken zu können

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  • Toll wäre noch die Möglichkeit, seine eigenen Datenträger per EAN code mit der Kamera zu erfassen. Bei einer größeren Sammlung ist man sonst eine Weile mit eintippen beschäftigt.

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  • Grade umgezogen und hab bei der Gelegenheit meine umfangreiche DVD/Bluray-Sammlung für nen guten Zweck gespendet. In der neuen Wohnung hab ich auf einmal soo viel Platz :-)

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