Movie Manager: Kostenloses Werkzeug für Film- und Serienfans

Wer regelmäßig zwischen Streamingdiensten wechselt und zugleich eine eigene Sammlung aus DVDs, Blu-rays oder digitalen Käufen verwaltet, muss dafür oft mehrere Anwendungen nutzen. Mit der neuen iPhone-App „Movie Manager“ versucht Entwickler Simon Göbel, beide Aufgaben in einer Anwendung zusammenzuführen.

Die kostenlose und werbefreie App ist seit Kurzem im deutschen App Store verfügbar und richtet sich an Nutzer, die neue Filme und Serien entdecken, deren Verfügbarkeit prüfen und gleichzeitig den Überblick über ihre eigene Mediathek behalten möchten.

Streaming-Suche und eigene Sammlung

Im Bereich „Entdecken“ lassen sich Filme und Serien suchen sowie aktuelle und populäre Inhalte durchstöbern. Zu den einzelnen Titeln werden Informationen wie Handlung, Erscheinungsdatum und Bewertungen angezeigt. Darüber hinaus informiert die Anwendung darüber, bei welchen Streaming-Anbietern ein Titel verfügbar ist und ob dieser im Abo enthalten, zum Kauf oder zur Leihe angeboten wird.

Parallel dazu integriert die App eine persönliche Mediathek. Hier können Nutzer ihre physischen und digitalen Bestände erfassen. Unterstützt werden unter anderem VHS-Kassetten, DVDs, Blu-rays und digitale Käufe. Beim Hinzufügen neuer Einträge können Filminformationen automatisch geladen werden, alternativ ist auch eine manuelle Erfassung möglich.

Ergänzt wird der Funktionsumfang durch Merklisten, Favoriten, eine Kennzeichnung bereits gesehener Titel sowie die Möglichkeit, verliehene Medien zu dokumentieren. Über iCloud werden Bibliothek und Listen zwischen iPhone und iPad synchronisiert.

Alternative zu spezialisierten Film-Trackern

Der App Store bietet bereits mehrere Anwendungen, die sich mit Filmen, Serien und Streaming-Angeboten beschäftigen. Zuletzt haben wir etwa über Couchtimes berichtet, das inzwischen neben Serien auch Filme verwalten und Streaming-Verfügbarkeiten anzeigen kann.

Ebenfalls in diese Kategorie fällt Switch TV ON, das umfangreiche Informationen zu Filmen, Serien, Schauspielern und Streaming-Angeboten bereitstellt.

Movie Manager setzt seinen Schwerpunkt dagegen stärker auf die Verbindung von Streaming-Suche und klassischer Sammlungspflege. Die Anwendung entstand laut Entwickler als Hobbyprojekt. Ausgangspunkt war ein selbst entwickeltes Windows-Programm zur Verwaltung einer privaten Filmsammlung. Die iPhone-App wurde anschließend vollständig mit SwiftUI umgesetzt.