Siri AI verlangt mehr Rechenleistung
Apple Watch: Warum watchOS 27 viele Modelle nicht mehr unterstützt
Apple hat in einem Gespräch mit US-Medienvertretern erstmals ausführlicher erläutert, warum mehrere noch vergleichsweise junge Apple-Watch-Modelle kein Update auf watchOS 27 erhalten werden. Besonders die Entscheidung, selbst die erste Apple Watch Ultra von 2022 aus dem Kreis der unterstützten Geräte auszuschließen, hatte für Diskussionen gesorgt.
Bereits kurz nach der WWDC war bekannt geworden, dass watchOS 27 nur noch auf der Apple Watch Series 9 und neuer, der Apple Watch Ultra 2 sowie der Apple Watch SE 3 läuft. Nicht mehr berücksichtigt werden die Apple Watch Series 6, 7 und 8, die zweite Generation der Apple Watch SE sowie die erste Ultra.
Wie Apple nun erklärt hat, steht dabei vor allem die Leistungsfähigkeit der verbauten Prozessoren im Vordergrund. Ziel sei es, neue Funktionen ohne Einschränkungen anbieten zu können. Insbesondere die neuen Siri-AI-Funktionen und weitere Erweiterungen von watchOS 27 seien auf die Rechenleistung aktuellerer Modelle ausgelegt.
Siri AI: Watch übernimmt zentrale Rolle
Damit bestätigt Apple indirekt die Vermutung, die bereits nach der Vorstellung von watchOS 27 nahelag: Der Wechsel vom S8-Chip der älteren Modelle auf die leistungsfähigeren S9- und S10-Prozessoren bildet offenbar die technische Grundlage für die neuen KI-Funktionen.
Nach Angaben der watchOS-Verantwortlichen betrachtet Apple die Uhr künftig als besonders wichtigen Zugangspunkt für Siri AI. Anders als iPhone oder Mac befindet sich die Apple Watch nahezu durchgehend am Handgelenk und verfügt jederzeit über Mikrofon und Sprachsteuerung.
Apple beschreibt die Uhr deshalb als einen der schnellsten Wege, mit Siri zu interagieren. Nutzer sollen etwa unterwegs Informationen abrufen, Aufgaben verwalten oder persönliche Daten abfragen können, ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen. Gespräche mit Siri sollen auf der Uhr beginnen und später auf dem iPhone oder Mac fortgesetzt werden können.
Ältere Modelle bleiben nutzbar
Für Besitzer der ausgeschlossenen Modelle bedeutet dies nicht das sofortige Support-Ende ihrer Geräte. Die betroffenen Uhren lassen sich weiterhin mit aktuellen iPhones verwenden und sollen auch künftig Sicherheitsaktualisierungen erhalten. Neue Funktionen von watchOS 27 bleiben jedoch außen vor.
Auf ifun.de hatten wir bereits vergangene Woche über das überraschend frühe Ende der Software-Unterstützung für die erste Apple Watch Ultra berichtet. Die aktuellen Aussagen Apples liefern nun erstmals eine konkrete Begründung und zeigen zugleich, wie stark neue KI-Funktionen künftig an die verfügbare Hardware gekoppelt werden.
Geil
Nachdem die Produkte „fertig gespielt“ waren und nur noch marginale Updates erfahren konnten, wird KI zum Treiber für noch krassere Hardware-Specs.
Sorry. I call Bullshit!
+1
Ist nachvollziehbar, bestätigt aber dass Apple nach wie vor sehr knausrig mit RAM umgeht. Selbst ein 180 Euro teures Android Telefon besitzt 8 GB RAM. Dass die normalen iPhone 17er Modelle Siri AI nicht erhalten ist eine große Enttäuschung. Die Ultra wurde 2022 bis Ende 2023 als premium Produkt gehandelt. Da ist es dennoch armselig den Support für ein 1000 Euro Produkt so schnell einzustellen
Ab 15 Pro erhalten Alle AI. Bitte informieren. Es fehlen nur 2 Funktionen.
Immer diese Ram Diskussion. Hier gehts um den Rechenchip!
Siri AI wird natürlich auf dem iPhone 17 verfügbar sein, nur nicht die natürlicheren Stimmen sowie die neue Diktatfunktion.
Die Modelle erhalten SiriAI
Ein paar zusätzliche Funkionen, wie das ändern der Stimme, fallen raus.
Sie bekommt nur nicht, dass man die Stimme anpassen kann und die bessere Diktierfunktion Modelle mit Apple intelligence, kriegen es alle.
+1
Liebe eine Watch Ultra I ohne KI, als sie auf der alten Software zurückzulassen.
Dann gehen irgend wann die Apps, Bildschirmzeit und andere dinge nicht mehr.
Oder einfach nur die Verkäufe ankurbeln
Also die 8er hat die 27 Developer Beta 1 installiert
Das glaube ich nicht
Und wieso nicht? Man kann leider kann Bild posten, aber im Softwareupdate Menü kann 27er Beta ausgewählt werden
Wunderbar, so bleibt man nicht nur auf 26 sitzen, sondern wird nichts vom Entrümpeln von 27 haben! Habe auf meinem M3 iPad die Beta 1 laufen und diese fühlt sich um Welten flotter an als die aktuelle 26. Genau so einen Effekt erhoffte ich mir bei meiner U1. Siri AI kann man ja offenbar weglassen, ansonsten würden ja nicht uralte iPhones noch mit 27 beglückt werden! Also worum geht es Apple wirklich?
Wenn ich überlege wie relativ instabil und durchaus auch als mies zu bezeichnen die Telefonfunktion auf der AWU2 ist (Telekom Netz), dann wundert mich der Ansatz zu glauben dass die AW als Zentrale für Telefonate und Siri AI funktionieren kann. Aber ich lasse mich gerne überraschen…
Dann liegt das wahrscheinlich an deiner Konstellation aus Standort und Mobilnetz.
Ich nutze oft meine Watch zum telefonieren. Sei es zu Hause in der Wohnung, gut da habe ich WLAN und meist eine Verbindung zum iPhone, aber auch unterwegs ohne iPhone klappt das super. Wichtig ist natürlich da die Empfangstärke. Für mich im Hamburger Norden und Vodafone kann ich nicht meckern. Ob mit AirPods oder auch mal ohne. Geht super. Aber so kommt es wie immer auf die individuellen Gegebenheiten an.
In zwei bis drei Jahren wenn Siri AI und die KI serienreif sind, ist die Watch 2/3 auch Geschichte.
Siri AI ist jetzt schon in der ersten Beta ziemlich serienreif, aber es kommt ja ohnehin nicht in der EU. Insofern passt Deine Aussage, wenn Du sie umformulierst zu „In zwei bis drei Jahren, wenn Siri AI vielleicht auch in der EU erscheint, …“.
+1.
Ist aber eh blöde, dass Siri KI auf der Uhr, nicht aber am iPhone laufen wird. Dann unterscheiden sich Antworten erheblich und evtl. (?) auch die Stimme (Nutze Nr. 4).
Auch hier wäre es vielleicht passend gewesen zu erwähnen, dass Siri AI auf der Apple Watch in der EU genauso wenig verfügbar sein wird wie auf iPhone und iPad. Ist also doppelt unschön, für Besitzer älterer Geräte, dass sie auch die wenigen Nicht-Siri-AI-Neuheiten von watchOS 27 nicht bekommen wegen Siri AI, was es ohnehin hierzulande nicht geben wird.
Genau so ein Witz wie mit meinem Mac Studio mit M2 Max, 32GB RAM. Der wurde vor 1.100 Tagen vorgestellt und bekommt angeblich nicht die kompletten KI-Funktionen. An der Rechenleistung und dem Speicher kann es wohl kaum liegen. Habe es in der Zeit, in der der Mac in Betrieb ist noch nie geschafft, dass der Lüfter hörbar anspringt. Bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht von Apple…
Bullshit……
Mein 13 Mini bekommt zwar nicht Siri AI, aber iOS 27. Warum der Ultra 1 nicht watchOS 27 ohne den AI Schnickschnack geben? Zumindest hätte man so noch Zugang zu neuen Zifferblättern oder Ähnlichem
Da die 27 Beta im Menü der Watch angeboten wird gehe ich davon aus es bezieht sich auf die Funktionalität von SiriAI die nicht enthalten sein wird
Kauf ich Apple nicht ab. Da SiriAI ja über das iPhone abgewickelt wird (daher kommt das in der EU erst mal nicht für die Watch, denn es läuft ja nicht auf dem iPhone), dürfte Siri AI kein Grund für das vorzeitige Ende der Ultra 1 sein.
Und wieso kann die Uhr nicht einfach SiriAI des iPhones anzapfen?
Ja und warum dann nicht auf älteren Modellen ohne Siri AI anbieten??
Macht Apple doch sonst auch mit allen möglichen Funktionen, dass die dann nur auf neueren Modellen laufen, das Update aber trotzdem auf älteren Geräten verfügbar ist mit den restlichen normalen Neuerungen.
Das ist eine Frechheit!
+1
Eine Apple Watch, nie wieder eine Apple Watch. Fertig.
Nutze das Ding eh kaum, wie es eigentlich ginge.
Und dann nach spätestens 36 Std. aufladen … Nö
Trage ich halt wieder eine normale Uhr
Meine Ultra 1 bleibt meine letzte Apple Watch. Für ein bisschen mehr Geld kaufe ich mir eine bereitling und die trage ich bis zum Ende.
Das gabs doch schon öfter in der Vergangenheit. Bei mir war iPad 1, Apple Watch Gen 0 und MacBook Air Late 2017 betroffen. Alle Geräte hatten nur 3 Jahre OS Updates. Jammern hilft nix. Eine Generation 1 von Apple zu kaufen, bedeutet im Zweifelsfall wenig Updates zu bekommen. Die Ultra 2 im Jahr 2024 zu kaufen, nur wegen der Farboption war auch ein Risiko, die hatte eine ältere CPU verbaut. Damals war es besser die normale 10er zu kaufen, was sich jetzt wieder bewahrheitet.
Dann hört wenigsten das „das kann ich nicht auf der Watch machen. Frag mich das auf dem iPhone noch einmal.“ ….
Na dann kann Apple ja die Updates für diese Watches für die EU freigeben, da wird es ja bei Apple eh noch jahre dauern, bis die KI in andere Sprachen übersetzt ist.
Ja, unser iPad Air hatte nur 5 jahre support und eignet sich mittlerweile dank der Safari integration in iOS leider nur noch als Türstopper oder e-Book reader.