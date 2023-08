Mobilfunktarife: Discounter und O2 bessern nach

In den nächsten Tagen stehen gleich mehrere Neuerungen und Umstellungen mit Blick auf die Smartphone-Tarife verschiedener Anbieter an. Den neuen Jugendtarif der Telekom MagentaMobil GÖNN mal beiseite, haben auch Congstar und O2 Änderungen angekündigt. Generell sollte es nicht überraschen, wenn da über die nächsten Tage hinweg noch mehr kommt. Anfang September haben wir in der Vergangenheit auch mehrfach schon weitreichende Änderungen an den Standardtarifen der großen Anbieter gesehen.

ja! mobil und Penny Mobil verbessert

Die Telekom-Tochter Congstar gibt bekannt, dass sich Nutzer von deren in Kooperation mit der REWE-Group angebotene Prepaid-Tarife ja! mobil und Penny Mobil auf Verbesserungen bei den jeweiligen „Basic“-Varianten freuen dürfen. Statt bislang 100 Minuten Telefonie und gebührenpflichtigen SMS ist hier vom morgigen 31. August an jeweils eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze inklusive.

Die Basis-Tarife von ja! mobil und Penny Mobil werden jeweils mit einem Gigabyte Datenvolumen inklusive zum Monatspreis von 4,99 Euro angeboten.

O2 bietet Wechselboni für Neu- und Bestandskunden

O2 will vom 6. September an mit Bonusangeboten nicht nur Neukunden werben, sondern auch bestehende Kunden binden. Wer fortan mit seiner Rufnummer zu O2 wechselt oder einen Tarif in der Stufe O2 Mobile M oder höherwertig bucht, erhält als Belohnung einen Wechselrabatt in Höhe von 200 Euro gutgeschrieben. Dieses Angebot gilt O2 zufolge auch in Kombination mit Hardware und für „Junge Leute“-Vergünstigungen.

Zusätzlich kann man beim Buchen einer weiteren SIM-Karte dann noch zusätzlich profitieren. Wer eine zweite SIM-Karte mit einem Kombi-Vorteil in Höhe von 50 Prozent hinzubucht und ebenfalls seine Rufnummer mitnimmt, erhält einen Wechselbonus von 100 Euro.

O2 splittet die Boni in jeweils 16 Monatsraten, die dann als Rabatt mit der Grundgebühr der monatlichen Telefonrechnung verrechnet werden.

O2 „Smartphone-Neuheiten-Mailing“

Apropos O2: In diesem Jahr ist die Telefónica-Tochter früher als die Konkurrenz mit ihrem Info-Service zu den neuen iPhone-Modellen am Start. Kunden des Providers können sich jetzt bereits dafür registrieren, per E-Mail neben zeitnahen Informationen zu den neuen Modellen auch exklusive Angebote und Rabatt-Infos zu erhalten.

Vodafone hat seinen vergleichbaren E-Mail-Dienst „First Come First Surf“ noch nicht aktualisiert und auch der Reservierungs-Service der Telekom lässt in diesem Jahr auf sich warten.