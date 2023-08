Smarthome-Angebote: Eve, Tado und Homematic IP günstiger

Homematic IP ist ja eigentlich ein Außenseiter und weder mit HomeKit noch mit Matter kompatibel. Das System ist was unsere Erfahrungen betrifft jedoch derart zuverlässig, dass wir den Einsatz zumindest immer dann empfehlen können, wenn die Einbindung in vorhandene Umgebungen zweitrangig ist. Installation und Bedienung laufen App-gesteuert und setzen keinerlei persönliche Daten voraus.

Ein Klassiker im Bereich der mit HomeKit kompatiblen Heizungssteuerung ist Tado. Deren Heizkörperthermostate sind gerade wieder in verschiedenen Ausführungen günstiger zu haben. Auf der Übersichtsseite bei Amazon findet ihr die aktuell mit Preisnachlass verfügbaren Produkte gelistet. Auch hier wollen wir aber nicht verschweigen, dass das Zubehör von Tado so oft im Rahmen von Sonderaktionen mit Rabatt angeboten wird, dass man – sofern kein Zeitdruck vorliegt – eigentlich nie zum offiziellen Preis kaufen muss.

Preislich liegen die Eve-Produkte grundsätzlich eher im oberen Segment, was uns zumindest nicht in allen von Eve abgedeckten Produktbereichen berechtigt erscheint. So ist beispielsweise die Schaltsteckdose Eve Energy selbst mit 20 Prozent Rabatt in unseren Augen schlicht zu teuer.

Insert

You are going to send email to