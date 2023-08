MagentaMobil GÖNN: Telekom bereitet neuen App-Tarif vor

Der neue Tarife wird sich voraussichtlich nur von Kunden buchen lassen, die das 28. Lebensjahr noch nicht überschritten haben und setzt auf das Prämienprogramm „Friends with Gönnefits“ um die Verbreitung anzukurbeln. Über dieses lassen sich Freunde mit besonderenEmpfehlungs-Links anwerben. Bis zu fünf geworbene Freunde belohnt die Telekom dann mit so genannten Dayflats, die einen Tag Surfen ohne Limits ermöglichen. Die Dayflat werden monatlich neu zur Verfügung gestellt, allerdings nur ein Jahr lang – grundsätzlich erhalten alle GÖNN-Nutzer drei Tage unlimitiertes Surfen pro Monat – auch ohne Empfehlungen.

Demnach trägt der neue App-Tarif die Bezeichnung MagentaMobil GÖNN und ist in Funktionsumfang und Ausstattung schnell umrissen: Zum monatlichen Fixpreis von 15 Euro bietet die Telekom ihren Kunden 10 Gigabyte Datenvolumen mit maximalen Datenübertragungsraten von 300 Mbit/s im Down- und 50 Mbit/s im Upstream.

