Mobilfunkpreise in Deutschland: Lobby-Papier lobt günstiges Angebot

Der Digitalverband Bitkom hat eine Studie zu den aktuellen Mobilfunkpreisen in Industrienationen vorgelegt und will mit der Bestandsaufnahme dabei helfen, die deutsche Tariflandschaft in ein Verhältnis mit der internationalen Konkurrenz zu setzen.

Fragwürdige Länderauswahl

Wer einen Blick in das fast 40 Seiten starke Papier wirft, das dabei herausgekommen ist (PDF-Download), der wähnt sich fast wie in einer alternativen Realität. So lobt die Studie Deutschland schon in der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse für die Tatsache, dass die Bundesrepublik für zwei Drittel der skizzierten Nutzertypen in der „preiswerteren Hälfte der untersuchten Länder“ rangieren würde.

Zudem dürften sich „Wenigstnutzer“ bei den deutschen Betreibern über die „niedrigsten mittleren Kosten“ bei allen untersuchten Länder freuen. Was „Normalnutzer“ angeht, so das Papier des Interessenverbandes, würde das Mobilfunkangebot in Deutschland immerhin noch preiswerter als in den USA oder in Südkorea ausfallen und sich damit im Mittelfeld der untersuchten Länder platzieren.

Gute Noten für deutsches Angebot

Der Verweis auf die „untersuchten Länder“ ist dabei fundamental. So gleicht die Studie vergleichsweise teure Tariflandschaften wie die in der Schweiz, in Finnland und in Südkorea mit der hiesigen ab, ignoriert aber einen Großteil unserer europäischen Nachbarn, macht einen Bogen um Skandinavien und Osteuropa und verzichtet zudem auch darauf mögliche Kaufkraftdifferenzen auszugleichen.

So schafft es das Papier dann auch Aussagen wie die folgende abzudrucken, ohne dabei rot zu werden:

Betrachtet man lediglich die EU-Länder, dann ist Deutschland bei allen sechs Nutzerprofilen günstiger als Finnland, bei zwei Drittel der Profile günstiger als die Niederlande und bei den 5G-Profilen günstiger als Österreich.

Warum die Studie mit der Überschrift „Mobilfunkpreisein den Industrienationen – eine Bestandsaufnahme“ das hiesige Mobilfunkangebot in ein so hervorragendes Licht rückt, könnte ein Blick auf die offizielle Memberlist des Digitalverbands Bitkom erklären. Zu den Mitgliedern zählen neben der Telekom Deutschland GmbH und der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG auch die Vodafone Deutschland GmbH.