Mobilfunknetztests 2023: Die Gewinner in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Bekanntgabe der Ergebnisse des großen Connect-Mobilfunknetztests gehört schon seit etlichen Jahren zu den gepflegten Traditionen der Mobilfunk-Branche und fällt vor allem dadurch aus, dass alle Teilnehmer irgendwie als Gewinner aus dem Prüfverfahren der Fachzeitschrift hervorgehen.

Alle Beteiligten unter den Gewinnern

Der eine Netzbetreiber überzeugt mit seinen Leistungswerten, der andere konnte sich gegenüber dem Vorjahr verbessern, der Dritte ist zwar durchweg langsamer, dafür aber vielleicht stabiler. Letztlich führen die Mobilfunknetztests von Connect eigentlich immer dazu, dass alle geprüften Mobilfunkanbieter das eigene Abschneiden in separaten Pressemitteilungen feiern. Hier zwei aktuelle Beispiele:

connect zeichnet O2 Netz zum dritten Mal in Folge mit „sehr gut“ aus

Mobilfunk- und 5G-Netztest der connect: Telekom gewinnt mit der Bestnote „Überragend“

In den Redaktionsräumen der Connect freut man sich im Anschluss der Ergebnisbekanntgabe seinerseits sicher darüber, dass die Netzbetreiber Logo der Zeitschrift auf unzähligen Plakatwänden, in etlichen Zeitungsanzeigen und zahlreichen Video-Werbespots abbilden. Wie gesagt der Mobilfunknetztest ist eine klassische Win-Win-Situation für alle beteiligten.

DACH-Ergebnisse veröffentlicht

Diese Feststellung soll den Arbeitseinsatz der Connect-Macher nicht schmälern, die zu Fuß, per Bahn und Auto durch 20 Groß- und 23 Kleinstädte gereist sind, um hier ihre Datenmessungen durchzuführen – wie zweckdienlich diese Fleißarbeit jedoch ist, wenn die drei deutschen Netzbetreiber am Ende mit „Sehr Gut“ (Vodafone), „Sehr Gut“ (Telefónica) und „Überragend“ (Telekom) bewertet werden, bleibt jedoch dahingestellt.

Der für den Mobilfunknetztest 2023 mitverantwortliche Autor, Hannes Rügheimer, kommentiert die aufwendige Auswertung der Messergebnisse:

„Im fünften Jahr in Folge sehen wir in unserem anspruchsvollen Mobilfunktest eine vertraute Rangfolge in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Wir bauen unsere Testmethodik immer weiter aus und verschärfen die Bewertungsschlüssel von Jahr zu Jahr. Die guten Ergebnisse zeigen, dass jeder Anbieter kontinuierlich sein Netz verbessert.“

Weiterführende Informationen zum Testaufbau, zu den Gewinnern, den Erkenntnissen am Deutschen Markt und bei unseren Nachbarn in Österreich und in der Schweiz hat die Connect in den beiden folgenden Artikel zusammengefasst.