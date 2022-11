Palm auf dem iPhone: Online-Archiv emuliert 600 Palm-Apps

Lust auf eine kleine Zeitreise? In seiner auf archive.org veröffentlichten Software-Sammlung „Palm and Palmpilot“ bietet Jason Scott fast 600 kleiner Spiele und Produktivitätsanwendungen an, die ihrerseits für den Einsatz auf sogenannten PDAs (Personal Digital Assistants) erstellt wurden.

Hey, so, don’t tell anyone, but I’m announcing PalmPilot emulation at Internet Archive for the holidays, probably next week. All the currently-working items need descriptions, so it’s not quite ready. Don’t tell anybody, OK? https://t.co/ye9z4iTPsx pic.twitter.com/0SNRVJw0Kp

— Jason Scott (@textfiles) November 24, 2022