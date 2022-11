Sparkasse POS: Android-App nimmt nun auch große Apple-Pay-Zahlungen entgegen

Die Sparkasse fasst wissenswerte Informationen um Sparkasse POS auf diesem Info-Portal zusammen . Apples Gegenstück, um Zahlungen auch mit dem iPhone entgegennehmen zu können, die im Februar angekündigte Funktion „Tap to Pay“ ist vorerst ausschließlich in den USA verfügbar.

Für Gewerbetreibende, Flohmarkt-Händler und alle anderen Interessierten wichtig zu wissen. Beim Einsatz von Sparkasse POS fallen neben der einmaligen Einrichtungsgebühr von 19,95 Euro zwar keine monatlichen Zahlungen an, allerdings werden Transaktionsgebühren in Höhe von 0,89 Prozent (girocard, Maestro und V PAY) beziehungsweise 2,69 Prozent (Master- card und Visa) fällig.

Annehmen lassen sich über Sparkasse POS auch iPhone-Zahlungen die die Transaktion ihrerseits per Apple Pay anstoßen. Ist zur Zahlung eine der im Wallet gesicherten girocards ausgewählt, kann Sparkasse POS problemlos auch Zahlungen per Apple Pay abwickeln.

Mit der nun gegebenen Möglichkeit girocard-Zahlungen von mehr als 50 Euro anzunehmen versteht sich Sparkasse POS nach Angaben der Sparkassen-Finanzgruppe auf alle relevanten Kartenzahlungssysteme in Deutschland, also auf girocard, Maestro, Mastercard, V PAY und Visa.

Die S-Payment GmbH, eine Tochter der Sparkassen-Finanzgruppe, die sich um digitale Bezahlverfahren kümmert, hat heute über den Ausbau ihrer Android-Applikation Sparkasse POS informiert. Dieses ist fortan auch in der Lage PIN-Eingaben bei girocard-Zahlungen entgegenzunehmen und macht die Android-Geräte Googles so zu Bezahl-Terminals, die nicht mehr nur girocard-Zahlungen bis zu einer Höhe von 50 Euro abwickeln, sondern auch größere Beträge umsetzen können.

Insert

You are going to send email to