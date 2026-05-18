„Mobile Plus“ ab Juni: Die neuen O2-Mobilfunktarife kommen

Telefónica Deutschland richtet die Marke O2 neu aus und kombiniert Mobilfunkverträge künftig enger mit Streaming-Angeboten, Festnetzanschlüssen und Zusatzkarten für Familien. Unter dem Namen „O2 Plus Bundles“ startet der Anbieter ab dem 10. Juni ein neues Tarifmodell, das sich stärker an Haushalten statt an einzelnen Mobilfunkkunden orientiert.

Kern des Angebots sind sechs neue Mobilfunktarife. Drei davon setzen auf begrenztes Datenvolumen mit 15, 50 oder 150 Gigabyte. Hinzu kommen drei Unlimited-Tarife mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten von 15 bis 300 Mbit pro Sekunde. In vielen Tarifen bleibt der sogenannte Grow-Vorteil erhalten. Das monatliche Datenvolumen steigt dabei jedes Jahr automatisch an. Über das Konzept hatten wir auf ifun.de bereits 2022 berichtet.

Streaming-Pakete stehen im Mittelpunkt der neuen Tarife

Im Unterschied zu bisherigen Kombi-Angeboten startet O2 diesmal beim Mobilfunkvertrag und ergänzt diesen später um weitere Dienste. Kunden können nach Vertragsabschluss bis zu sechs Wochen entscheiden, ob sie etwa Festnetz, TV oder zusätzliche SIM-Karten hinzufügen möchten. Den Kombi-Rabatt erhalten sie laut O2 bereits ab dem ersten Tag.

Besonders prominent bewirbt der Anbieter die Kombination aus Mobilfunk und Streaming. Das Paket „O2 TV Premium“ umfasst den TV-Dienst von O2 sowie Netflix und Disney+ jeweils in den werbefinanzierten Standardvarianten. Regulär kostet das Paket 14,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 24 Monaten. In Verbindung mit ausgewählten Mobilfunktarifen soll der Preis durch die gewährten Rabatte rechnerisch vollständig ausgeglichen werden. Die tatsächliche Ersparnis hängt allerdings vom gewählten Tarif und der Zusatzoption ab.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte O2 seine TV-Angebote mehrfach ausgebaut. 2024 ergänzte der Anbieter seine Plattform um neue Streaming-Dienste und eine überarbeitete Anwendung.

O2 setzt verstärkt auf Familien und Mehrpersonenhaushalte

Neben Streaming-Angeboten sollen vor allem Familien angesprochen werden. Zusätzliche SIM-Karten für Partner oder Kinder erhalten Preisnachlässe zwischen 10 und 25 Euro monatlich. Zwei Mobilfunktarife mit jeweils 50 Gigabyte Datenvolumen kosten laut O2 zusammen 29,98 Euro pro Monat.

Auch Festnetzanschlüsse lassen sich direkt ergänzen. Die Kombination aus Mobilfunk- und Internetanschluss startet laut Anbieter bei 34,98 Euro monatlich. Voraussetzung dafür ist allerdings die Buchung mehrerer Verträge mit einer Laufzeit von meist 24 Monaten. Bereits im Herbst hatte ifun.de über O2s Bemühungen berichtet, Mobilfunk und Heimanschlüsse stärker zusammenzuführen.

Mit den neuen Bundles versucht Telefónica Deutschland, die Marke O2 fortan stärker als Komplettanbieter für digitale Dienste im Haushalt zu positionieren. Buchbar sind die neuen Tarife ab dem 10. Juni.