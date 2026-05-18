O2 bündelt Mobilfunk, Streaming und Festnetz
„Mobile Plus“ ab Juni: Die neuen O2-Mobilfunktarife kommen
Telefónica Deutschland richtet die Marke O2 neu aus und kombiniert Mobilfunkverträge künftig enger mit Streaming-Angeboten, Festnetzanschlüssen und Zusatzkarten für Familien. Unter dem Namen „O2 Plus Bundles“ startet der Anbieter ab dem 10. Juni ein neues Tarifmodell, das sich stärker an Haushalten statt an einzelnen Mobilfunkkunden orientiert.
Kern des Angebots sind sechs neue Mobilfunktarife. Drei davon setzen auf begrenztes Datenvolumen mit 15, 50 oder 150 Gigabyte. Hinzu kommen drei Unlimited-Tarife mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten von 15 bis 300 Mbit pro Sekunde. In vielen Tarifen bleibt der sogenannte Grow-Vorteil erhalten. Das monatliche Datenvolumen steigt dabei jedes Jahr automatisch an. Über das Konzept hatten wir auf ifun.de bereits 2022 berichtet.
Streaming-Pakete stehen im Mittelpunkt der neuen Tarife
Im Unterschied zu bisherigen Kombi-Angeboten startet O2 diesmal beim Mobilfunkvertrag und ergänzt diesen später um weitere Dienste. Kunden können nach Vertragsabschluss bis zu sechs Wochen entscheiden, ob sie etwa Festnetz, TV oder zusätzliche SIM-Karten hinzufügen möchten. Den Kombi-Rabatt erhalten sie laut O2 bereits ab dem ersten Tag.
Besonders prominent bewirbt der Anbieter die Kombination aus Mobilfunk und Streaming. Das Paket „O2 TV Premium“ umfasst den TV-Dienst von O2 sowie Netflix und Disney+ jeweils in den werbefinanzierten Standardvarianten. Regulär kostet das Paket 14,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 24 Monaten. In Verbindung mit ausgewählten Mobilfunktarifen soll der Preis durch die gewährten Rabatte rechnerisch vollständig ausgeglichen werden. Die tatsächliche Ersparnis hängt allerdings vom gewählten Tarif und der Zusatzoption ab.
Bereits in den vergangenen Jahren hatte O2 seine TV-Angebote mehrfach ausgebaut. 2024 ergänzte der Anbieter seine Plattform um neue Streaming-Dienste und eine überarbeitete Anwendung.
O2 setzt verstärkt auf Familien und Mehrpersonenhaushalte
Neben Streaming-Angeboten sollen vor allem Familien angesprochen werden. Zusätzliche SIM-Karten für Partner oder Kinder erhalten Preisnachlässe zwischen 10 und 25 Euro monatlich. Zwei Mobilfunktarife mit jeweils 50 Gigabyte Datenvolumen kosten laut O2 zusammen 29,98 Euro pro Monat.
Auch Festnetzanschlüsse lassen sich direkt ergänzen. Die Kombination aus Mobilfunk- und Internetanschluss startet laut Anbieter bei 34,98 Euro monatlich. Voraussetzung dafür ist allerdings die Buchung mehrerer Verträge mit einer Laufzeit von meist 24 Monaten. Bereits im Herbst hatte ifun.de über O2s Bemühungen berichtet, Mobilfunk und Heimanschlüsse stärker zusammenzuführen.
Mit den neuen Bundles versucht Telefónica Deutschland, die Marke O2 fortan stärker als Komplettanbieter für digitale Dienste im Haushalt zu positionieren. Buchbar sind die neuen Tarife ab dem 10. Juni.
Mir werden Tarife bei O2 angezeigt speziell für mich! Will ich sie Buchen kommt ein „leider ist ein Fehler aufgetreten“ mit Connect Paket geht da nichts :(
Vielleicht können die Tarife es jetzt.
Soweit mir bekannt, kann die Connect Option nur von den Mitarbeitern an der Hotline gebucht werden. So hat es vor kurzem bei mir jedenfalls geklappt.
Wichtig ist immer, das keiner mehr bei dem Tarifdschungel durchblickt
Genau, damit die (deutschen) Kühe weiter kräftig gemolken werden können!
Hauptsache es gibt noch die Connect-Option zu buchen. Wir sind zu zweit, mein Mann hat 5 eSIMs und ich 4 mit unseren Tarifen. Nur deswegen sind wir bei o2. Bei der Telekom würde das ein kleines Vermögen kosten.
Ernst gemeinte Frage wozu braucht man zu zweit 9 e Sims? Was für Geräte sind das alles?
#Luca und die anderen
Wenn es möglich ist mit soviel Karten zu arbeiten, warum nicht nutzen
Meine Frau und ich haben zur Zeit:
jeweils ein Haupt iPhone 17 mit eSim, ein iPad 12.9 Pro mit eSim, eine Watch mit eSim
meine Frau noch ein 15er mit eSim und ich ein 14er mit Sim als Reserve in der Schublade
und ich noch einen Dell Laptop mit Sim Karte, das Macbook kann keine Sim Karte somit nicht versorgt
Also kein Problem, das da was zusammen kommt.
Die alten iPhone nutzen wir gerne auf dem Fahrrad, ist nicht so teuer, wenn kaputt, oder vielleicht mal geklaut wird.
Jeder hat ein iPhone, ein iPad, eine Apple Watch und einen kleinen ebook-Reader. Mein Mann noch zusätzlich eine eSIM in seinem Arbeitshandy, da seine Firma Telekom anbietet, dass Netz vor Ort aber was schlechter ist als das von o2 – Hinzu hat der Tarif der Arbeit nur 10 GB im Monat. Unsere Multi-SIMs von o2 haben aber alle Unlimited Daten. Dabei fällt mir gerade ein, eine SIM habe ich noch an der FRITZ!box als Ausfallschutz in einem LTE-Stick. Bei uns läuft alles online, Radio, TV. Da muss immer Internet da sein. Wir finden es sehr bequem so und möchten es nicht mehr anders haben. Alles funktioniert immer, ohne das man sich Gedanken machen muss. Früher hatten wir einiges per Teathering gelöst aber da waren unsere iPhones auch sehr schnell leer. Das scheint einfach mehr Energie zu verbrauchen. Die eSIMs kosten eh nichts extra, von daher eben dieser Weg.
@Mario: was kostet der Spaß?
@Ben: Insgesamt gehen 85 € im Monat an o2. Aber das beinhaltet dann auch alles. Unsere beiden Mobilfunkverträge mit allen eSIMs und unseren DSL 250er. Ist also inkl. Kombi-Angebot. Die Mobilfunktarife waren damals eine Aktion, zwei zum Preis von einem (dauerhaft so lange beide Tarife bestehen), 300 Mbit/s und mit Crow-Vorteil. Dazu gab es dann letzten Sommer eine weitere Aktion, wo man gegen kleine monatliche Gebühr unlimited Daten bekam. Da bei unseren Mobilfunktarifen die Connect-Option fester Vertragsbestandteil ist, erstreckt sich Unlimited auch auf alle Multi-Sims. Ich weiß, alles etwas undurchsichtig. Dennoch, für 85 EUR im Monat, so finden wir, ist das echt okay. Kritik gibt es aber auch: o2 hat einen extrem schlechten, telefonischen Kundenservice. Ruft man da an, versuchen sie dir immer etwas Neues zu verkaufen. Wirst du dann weitergeleitet, fängt das wieder an. Will man das umgehen, sollte man deren Internetforum nutzen. Irgendwas ist immer, aber zum Glück brauche ich den Service eigentlich nie. Da ging es eher um Sachen wie das Aktivieren von Anonymous Call Rejection.
Aber nur LTE Mario und damit uninteressant. Sorry aber dafür sind selbst 85 € zu teuer.
Nein @Hannes, ist mit 5G, 5G-SA und auch RedCap 5G (Apple Watch). LTE bezog sich vorhin lediglich auf den USB-Stick, welchen ich an die FRITZ!Box, als Ausfallschutz, betreibe. Ich hatte in den letzten Jahren gar keinen Ausfall des DSL. Der Stick hatte bei eBay nur 9 EUR gekostet, SIM-Karte schickt o2 versandkostenfrei raus, als Ausfallschutz reicht mir das, ist günstig. Habe es getestet, bekomme damit 50-70 MBit/s rein. Für Apple Music und Radio über HomePods und Filme/Serien streamen reicht das dicke. In so einem Fall würde ich dann eh die iPhones/iPads aus dem WLAN rausnehmen – haben ja ihre eigene SIM mit 5G-SA. Ist so echt ok für uns.
Aus Interesse, warum so viele SIM Karten?
Geht uns genauso.
Ich habe auch viele eSIM,
2x Apple Watch
3x iPads
bei der Telekom hättest du aber auch Netz ;) sorry bei mir gibt nur edge von denen
Das hätte ich bis vor ca. 4 Jahren auch so unterschrieben. Seitdem ist das Netzund insbesondere das mobi Internet hier in unserer Region ziemlich ausgebaut worden. Mangelnde Netzabdeckung zumindest auf meiner täglichen Arbeitsstrecke gar kein Thema (mehr).
Das ist wieder so ein Blödsinn, wirklich. Es kommt drauf an, wo der persönliche Alltag stattfindet. Punkt. Es gibt genug Gebiete wo die Telekom gar kein Netz hat aber o2/Vodafone schon.
Ich lebe auf dem Land und wir haben alle seit Jahren O2 und alles top, bei uns auf dem Dorf voller Empfang 5G