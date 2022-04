O2 Grow: Handytarif mit jährlich wachsendem Datenvolumen

Telefónica hat sich für den anstehenden 20. Geburtstag von O2 eine zumindest außergewöhnliche Werbeaktion einfallen lassen. Mit dem Aktionstarif „O2 Grow“ will das Unternehmen den ersten Mobilfunktarif Deutschlands anbieten, dessen Volumen sich mit Blick auf die stetig zunehmende Datennutzung automatisch vergrößert. Mit jedem Jahr der Nutzung steigt das monatlich verfügbare Datenvolumen bei O2 Grow um 10 GB an.

Insert

You are going to send email to