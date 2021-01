Mobile Daten Widget zeigt Datenvolumen für Telekom und Congstar

Mit dem Mobile Daten Widget will das Entwicklerstudio Infovole Bastellösungen wie dem Telekom-Widget sowie bereits etablierten kommerziellen Angeboten wie DataMan Konkurrenz machen. Die zum Preis von 4,49 Euro erhältliche App hat sich speziell auf die Anzeige des verbleibenden Datenvolumens von Telekom- und Congstar-Verträgen auf dem HomeBildschirm spezialisiert.

Das „Mobile Daten Widget“ kann dabei das restliche Datenvolumen in GB, MB oder prozentual zum Gesamtvolumen anzeigen und visualisiert dies zusätzlich durch einen in Ampelfarben angezeigten farbigen Ring. Begleitend zeigt ein weiterer blauer Ring die Restlaufzeit der Abrechnungsperiode an.

Von dieser Farbgestaltung versprechen sich die Entwickler eine schnelle Übersicht auf einen Blick. Ein Smiley kann zudem als Vorschau andeuten, wie wahrscheinlich es ist, dass man mit dem verfügbaren Datenvolumen bis Monatsende durchkommt. Ergänzend lässt sich ein Vergleich zum Datenverbrauch in der Vorwoche einblenden.

Das Mobile Daten Widget sollte für alle Kunden von Telekom und Congstar funktionieren, die unter pass.telekom.de ihre Verbrauchsdaten einsehen können.