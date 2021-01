Arlo bringt seine drahtlose Video-Türklingel nach Deutschland

Mit der Essential Video Doorbell Wire-Free hat Arlo seit kurzem auch eine drahtlose Video-Türklingel im Angebot. Das Gerät kommt mit einem Preispunkt von 199 Euro jetzt auch in Deutschland in den Handel. Aber aufgepasst: Wer die Arlo Doorbell mit erweitertem Funktionsumfang verwenden will, sollte auch einen Blick auf die damit verbunden möglichen Zusatzkosten für das „Smart Security“-Abo des Herstellers werfen.

Kommen wir zunächst zu den technischen Daten der Türklingel. Die Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free erfasst ein Sichtfeld von 180 Grad und verfügt über Nachtsicht-LEDs sowie einen integrierten Bewegungsmelder mit 110 Grad Erfassungsbereich. Die maximale Videoauflösung beträgt 1536 x 1536 Pixel, das liegt grob im Bereich von Full HD (1920 × 1080 Pixel). Per Digitalzoom lässt sich das erfasste Bild bis zu zwölffach vergrößern. Integriertes 2-Wege-Audio erlaubt den Einsatz der Türklingel als Gegensprechanlage, zudem hat der Hersteller eine Alarmsirene ins Gehäuse gepackt.

Das Gehäuse der Arlo-Türklingel ist wetterfest und UV-geschützt, also auch für den Außeneinsatz geeignet. Als Betriebstemperatur wird vom Hersteller der Bereich zwischen -20 und 45 Grad Celsius angegeben.

Die Stromversorgung kann ähnlich wie wir es von anderen Herstellern kennen entweder durch einen integrierten Akku mit bis zu sechs Monaten Laufzeit oder auch per Anschluss an einen vorhandenen Klingeltrafo erfolgen. Die Netzwerkeinbindung erfolgt drahtlos über 2,4-GHz-WLAN.

Arlo bewirbt die Türklingel mit integrierter Personen-, Tier- und Fahrzeugerkennung, ebenso kann man sich benachrichtigen lassen, wenn ein Paket vor der Tür abgestellt wurde. Derartige Zusatzfunktionen erfordern allerdings den Abschluss eines „Smart-Abonnements“. Eine Übersicht der kostenlos enthaltenen oder nur per Abo verfügbaren Optionen findet ihr hier beim Hersteller.

Arlo Video-Türklingel (noch) ohne HomeKit

Die Kommunikation mit der Türklingel läuft über die App des Herstellers, von daher dürfte das Zubehör auch besonders interessant für Nutzer sein, die bereits Kameras von Arlo in Verwendung haben. Anders als bei den teils mit HomeKit-Unterstützung erhältlichen Arlo-Kameras gibt es mit Blick auf die Arlo-Video-Türklingel allerdings noch keine Ankündigung in dieser Richtung. Wir halten euch hier über etwaige Neuigkeiten auf dem Laufenden. Bislang ist die Arlo-Türklingel nur mit dem Google Assistant und SmartThings kompatibel.

Arlo bietet aktuell die Möglichkeit zur Vorbestellung der drahtlosen Videotürklingel. Das Gerät soll vom 2. Februar an dann auch über Amazon vertrieben werden. Verwechselt diese neue Version nicht mit der ursprünglichen Arlo Video Doorbell (diese ist mit Rabattgutschein derzeit für 102 Euro erhältlich).