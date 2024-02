mmWave-Anwesenheitssensor für Pearl Elesion vorgestellt

mmWave-Sensoren gehören weiterhin zu den Ausnahmen im Smarthome-Bereich. In der Regel setzen Bewegungsmelder ja auf Infrarottechnologien, was für Alarmsysteme und einfache Schaltungen in der Regel voll und ganz genügt, allerdings weniger Genauigkeit bietet und vor allem auch die Anwesenheit von Personen nicht zuverlässig erfassen kann.

Aqara hat mit dem FP2 einen auf Millimeterwellen-Radarechnologie basierenden Anwesenheitssensor im Programm, den wir bei seiner Markteinführung ausführlich vorgestellt haben und dessen Funktionsumfang mithilfe von Updates seither stetig erweitert wurde.

Bei Pearl fehlt die HomeKit-Unterstützung

Der Versandhändler Pearl hat mit seinem Luminea Home Control Radarbewegungsmelder jetzt ebenfalls ein Produkt aus dieser Kategorie im Programm, den wir zumindest erwähnt haben wollen. Allerdings fehlt uns hier gleich mal die bei Aqara vorhandene Möglichkeit zur direkten HomeKit-Einbindung des Sensors. Pearl fokussiert sich auf die Einbindung des Zubehörs in sein per App gesteuertes Smarthome-Programm Elesion. Die Geräte sind zudem mit den Plattformen Smart Life und Tuya kompatibel.

Die Produktbeschreibung des neuen Sensors verspricht einen Erfassungswinkel von 180 Grad und eine Reichweite von maximal 5,2 Metern. In diesem Radius können dann nicht nur klassische Bewegungen, sondern auch die Anwesenheit von Personen erfasst werden. Ein praktisches Beispiel ist hier die Toilettenlicht-Schaltung. Wenn das Gerät zuverlässig funktioniert, bleibt das Licht auch dann an, wenn man sich „auf dem Topf“ nicht großartig bewegt und es wird erst dunkel, wenn tatsächlich niemand mehr im Raum ist.

Mit einem Preis von 32,99 Euro liegt das neue Luminea-Zubehör bei der Hälfe des oben genannten Aqara-Pendants. Die mit dem Aqara-Sensor verbundenen Möglichkeiten übersteigen den Leistungsumfang des neuen Pearl-Zubehörs aber auch deutlich. Aqara bietet beispielsweise auch die Möglichkeit zur Verwendung zur gezielten Sturzüberwachung und kann bis zu fünf Personen separat erfassen sowie auch bis zu 30 frei definierbare Zonen kontrollieren an HomeKit übergeben, somit kann beispielsweise auch gezielt erfasst werden, ob jemand auf dem Sofa sitzt oder das Hundebett belegt ist.