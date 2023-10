Aqara Anwesenheitssensor FP2 bekommt Schlafüberwachungsfunktion

Aqara stattet seinen Anwesenheitssensor FP2 mit einer bemerkenswerten Funktionserweiterung aus. Das Gerät wird sich künftig auch zur Schlafüberwachung verwenden lassen. Europäische Nutzer werden diese Option allerdings vorerst nicht in den Einstellungen der Aqara-App vorfinden. Das entsprechende Update wird zunächst nur für in Asien betriebene Aqara-Geräte bereitgestellt.

Man darf auf jeden Fall mit Spannung erwarten, wie gut der Aqara FP2 diese Aufgabe meistert. Generell ist der Sensor ja durchaus in der Lage, schon minimale Bewegungen zu erfassen und zu interpretieren. Die hierfür genutzte Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave) verspricht gleichzeitig hohen Schutz für die Privatsphäre.

Den vom Blog Homekitnews veröffentlichten Screenshots zufolge ist der Sensor mit der neuesten für Asien bereitgestellten Firmware in der Lage, nicht nur eine rund um die Uhr laufende Schlafüberwachung zu gewährleisten, sondern er kann damit verbunden auch Vitalzeichen wie die Herz- und die Atemfrequenz erfassen.

Erfassungsbereiche werden von HomeKit übernommen

Der Aqara FP2 lässt sich in HomeKit einbinden und ist in der Lage, seinen Überwachungsbereich in bis zu 30 unterschiedliche Zonen aufzuteilen, die ihrerseits dann jeweils als eigenständige virtuelle Bewegungsmelder auch in Apple Home abgebildet werden können. Ergänzend zur Bewegungserfassung auf mmWave-Basis arbeitet der FP2 auch als Helligkeitssensor und lässt sich abhängig von der Montageart – an der Wand oder an der Decke – für unterschiedliche Aufgaben verwenden.

Wir haben den Aqara Anwesenheitssensor FP2 bei seiner Markteinführung ausführlich vorgestellt. Der Sensor ist mit einem Preis von 74,70 Euro (aktuell gibt es 10 Prozent Rabatt) auf den ersten Blick vergleichsweise teuer, unterscheidet sich aber auch deutlich von den sonst für HomeKit und andere Smarthome-Systeme angebotenen Bewegungsmeldern.