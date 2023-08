Aqara-App kann komplette Szenen an HomeKit übergeben

Wir haben den Aqara FP2 bei seiner Markteinführung im April ausführlich vorgestellt . Die Besonderheit ist hier, dass der Sensor die Anwesenheit von Personen mithilfe der sogenannten Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave) erfassen kann und damit verbunden extrem schnell und exakt reagiert. Mithilfe dieser Technologie lässt sich die Anwesenheit von bis zu fünf Personen voneinander getrennt in einem Raum erfassen und positionsgenau in der Aqara-App anzeigen.

Aqara bietet ja seit einiger Zeit auch den neuen Anwesenheitssensor FP2 in Deutschland an. Das Gerät ist regelmäßig vergriffen, lässt sich aktuell aber wieder mit Preisnachlass für 74,70 Euro bestellen.

Anschließend müsst ihr nur noch den Hub auswählen, der dann für die Übergabe an HomeKit zuständig ist. In der Folge erscheint die Aqara-Szene dann auch direkt in der Home-App von Apple und lässt sich dort entsprechend verwenden.

In der Aqara-App ist die HomeKit-Übergabe ein wenig versteckt. Ihr müsst dort eine vorhandene beziehungsweise zunächst erstellte und gesicherte Szene auswählen und habt in der Einzelansicht dann die Möglichkeit, über das Menü „Weitere Einstellungen“ (die drei Punkte oben rechts) die Auswahl „Zu Apple Home hinzufügen“ zu treffen. Bislang war hier schon die Möglichkeit vorhanden, quasi als Workaround einen speziellen Siri-Kurzbefehl zu erstellen.

Die Funktionserweiterung kommt mit der neu verfügbaren Version 4.0.2 der Aqara-App für iOS. Achtet darauf, dass ihr bevor ihr das Ganze ausprobiert auch alle in der Aqara-App angezeigten Firmware-Updates installiert habt. Damit die Übergabe an HomeKit funktioniert, müssen auch die verwendeten Aqara-Hubs auf dem neuesten Stand sein.

In der Aqara-App erstellte Szenen lassen sich jetzt auch direkt in HomeKit übernehmen. Auf diese Weise wird es möglich, auch Aqara-Geräte oder Funktionen, die für sich nicht von HomeKit unterstützt werden, über Apples Home-App zu bedienen oder darüber weiter zu automatisieren.

