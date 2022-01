Mit zwei Gutscheinen: Duales 30W-PD-Autoladegerät

Dafür bietet Ugreen ein Autoladegerät mit 30 Watt Ladeleistung, USB-A- und USB-C-Port nach dem Power-Delivery-Standard an und bringt iPhone 12 und iPhone 13 so binnen 30 Minuten von 0 auf 59 Prozent Akkuladung. Unklar ist wie viele Einheiten zum aktuellen Sonderpreis angeboten werden.

Für das duale Kfz-Ladegerät des Zubehör-Anbieters Ugreen akzeptiert Amazon momentan zwei Rabatt-Optionen gleichzeitig: Neben dem Rabattgutschein in Höhe von 15 Prozent, der sich auf der Produktseite per Mausklick einlösen lässt, steht ein zusätzlicher 3-Euro-Coupon bereit.

Insert

You are going to send email to