Smart Air Purifier 4 Pro: Xiaomis neuer Luftreiniger

Zum Vergleich: Das schwedische Einrichtungshaus IKEA bietet für 50 Euro den analogen Luftreiniger FÖRNUFTIG an, für den unterschiedliche Filter-Einsätze zu haben sind. Noch bis zum 3. April ist der FÖRNUFTIG-Luftreiniger im Rahmen einer IKEA-Family-Aktion zudem zum Sonderpreis von 39,99 Euro verfügbar, kostet also nur rund ein Zehntel des angesetzten Xiaomi-Preises.

Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro soll den Handel noch in diesem Monat erreichen und ab 26. Januar 2022 zum Verkaufspreis von 349 Euro angeboten werden. Über den eigenen Online Store auf mi.com/de will der Anbieter schon eine Woche zuvor einen exklusiven Vorverkauf starten, in dessen Verlauf es zum Luftreiniger die Mi Smart Clock als kostenlose Dreingabe geben soll.

Damit soll das neue Modell in der Lage sein die Luft in Räumen mit einer Fläche von bis zu 40 Quadratmetern innerhalb einer Viertelstunde komplett zu reinigen.

