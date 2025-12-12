iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 005 Artikel

Live-Übersetzungen starten in der EU

iOS 26.2 steht für alle Nutzer zum Download bereit
iOS 26.2 ist jetzt offiziell verfügbar. Apple hat das Update nach der Veröffentlichung von mehreren Vorabversionen nun für alle Nutzer zum Download bereitgestellt. Begleitend dazu lassen sich auch macOS 26.2 sowie entsprechende Updates für weitere Apple-Geräte laden.

Live-Übersetzung mit AirPods

Die wichtigste mit dem Update verbundene Neuerung (zumindest für Besitzer kompatibler AirPods) dürfte die Möglichkeit sein, die Live-Übersetzungen jetzt auch innerhalb der Europäischen Union in Verbindung mit den Apple-Ohrhörern zu verwenden. Apple hatte dies zunächst – mutmaßlich aus politischen Gründen – innerhalb der Länder der EU zurückgestellt.

Neue Einstellungen für Sperrbildschirm und Erinnerungen

Wenn ihr die mit iOS 26 neu hinzugekommenen Optionen zur Gestaltung des Sperrbildschirms nutzt, könnt ihr dessen Erscheinungsbild jetzt noch feiner abstimmen. Sofern ihr darauf die aktuelle Uhrzeit in „Liquid Glass“-Optik eingeblendet habt, lässt sich die Deckkraft dieser Anzeige nun mithilfe eines Schiebereglers justieren.

Eine weitere wissenswerte Neuerung betrifft Apples „Erinnerungen“-App. Hier hat man nun die Möglichkeit, einen Eintrag als „dringend“ zu kennzeichnen. Ist dieser Schalter umgelegt, werden die Hinweise dazu auch dann wiedergegeben, wenn das iPhone stummgeschaltet oder ein Fokus aktiviert ist. Die Einstellung ist mit den dringlichen Mitteilungen der Home-App vergleichbar.

Schlafindex verbessert – AirDrop-Codes fehlen noch

Apple hat im Rahmen des Updates auch an dem mit iOS 26 eingeführten, in der Health-App angezeigten Schlafindex gefeilt. Hier wurde die Einstufung überarbeitet und in realistischere Kategorien unterteilt. Zwischen 0 und 40 Punkte bedeuten „Sehr niedrig“, zwischen 41 und 60 Punkte „Niedrig“, zwischen 61 und 80 Punkte „Okay“, zwischen 81 und 95 Punkte „Hoch“ und für die beste Bewertung „Sehr hoch“ muss man einen Wert zwischen 96 und 100 Punkten erreichen.

Was uns bisher noch nicht über den Weg gelaufen ist, sind die eigentlich für iOS 26.2 angekündigten Einmalcodes für AirDrop. Diese werden nach dem Update zwar in den Einstellungen erwähnt, die Möglichkeit, solche Codes zu erstellen, fehlt jedoch bislang.

Apples Beipackzettel – Alle Neuerungen mit iOS 26.2:

  • Live-Übersetzung mit AirPods
    Die Live-Übersetzung mit AirPods ist jetzt für Benutzer in der EU verfügbar. Damit steht dir ein Freisprechsystem für die Übersetzung zur Verfügung, wenn eine Person in der Nähe in einer anderen Sprache mit dir spricht.
  • Apple Music
    ﻿Die Playlist „Lieblingstitel" wird auf dem Tab „Startseite" unter „Top-Auswahl" angezeigt. ﻿Offline-Texte für geladene Titel, die du auch ohne Internetverbindung anzeigen kannst.
  • Podcasts
    Links zu erwähnten Podcasts ermöglichen es dir, andere in der gerade gehörten Podcastfolge erwähnte Podcasts direkt im Player und Transkript in „Podcasts" anzuzeigen und ihnen zu folgen.
  • Spiele
    ﻿Mit Filtern in der Spiele-Mediathek kannst du Spiele nach Kategorie, Größe und mehr finden. ﻿In-Game-Banner für Punktestand-Herausforderungen bieten Echtzeit-Updates, wenn jemand Neues die Führung übernimmt. ﻿Verbesserte Unterstützung für verbundene Controller wie Backbone und Razer.
  • ﻿Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für die Zeit auf dem Sperrbildschirm ermöglichen es dir, das Erscheinungsbild weiter anzupassen und dem Liquid Glass-Material mehr oder weniger Deckkraft zu verleihen.
  • ﻿Hinweise für Erinnerungen helfen dir, dringende Aufgaben im Blick zu behalten, und unterstützen die Schlummer- und Live-Aktivitätsfunktionen, falls du die Erinnerung noch nicht abhaken kannst.
  • AirDrop-Codes bieten eine zusätzliche Verifizierungsebene beim Verwenden von AirDrop mit unbekannten Kontakten, indem ein Code auf dem Gerät des Empfängers bereitgestellt wird, den der Absender eingeben muss, um die Übertragung abzuschließen.
  • ﻿Mit Multipack kannst du in der Home-App verschiedene Geräte einfach mit demselben Konfigurationscode registrieren, wenn sie zusammen verkauft werden.
  • ﻿Mit der Option „Bei Hinweisen blinken" in den Einstellungen für „Bedienungshilfen" kannst du festlegen, dass der Bildschirm des Geräts blinkt, wenn du eine Mitteilung erhältst.
  • ﻿Freeform-Tabellen können Texte, Bilder, Dokumente und Zeichnungen enthalten. Die Zellen passen sich automatisch an, um die Struktur auf dem unendlichen Arbeitsbereich zu verbessern.
  • ﻿﻿﻿Ein Problem wurde behoben, bei dem Vorab-Alben in der Apple Music-Mediathek zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht sofort wiedergegeben werden konnten.
  • ﻿Ein Problem wurde behoben, bei dem eine Einstellung für „Datenschutz und Sicherheit" möglicherweise fälschlicherweise als von einem Unternehmen verwaltet markiert wurde.
12. Dez. 2025 um 19:12 Uhr von chris


  • Funktioniert jetzt bei TimeMachine die Sicherung auf ein NAS wieder? Bisher war das unter MacOS 26.1 ja leider nicht mehr möglich (Bug).

  • Wow, ein Dritter RC. Gab es das schon mal? Könnte mich jetzt nicht erinnern. iFUN, wisst ihr mehr?

  • Auch mit RC2 steht noch mal ein Update bereit. Hoffen wir dass die letzten Mikro-Ruckler jetzt rausgebügelt wurden!

  • Bin noch auf IOS 18. Jetzt auf IOS 18.7.3 oder auf 26.2? Habt ihr das Update auf IOS 26 bereut ?

  • Alter, über 10 GB auf einem IPhone 17 pro, um von 26.1 auf .2 upzudaten? Ist da Windows 11 dabei?
    Man man man

  • ok, Live Übersetzen mal ausprobiert:
    Geht so, nicht wirklich schnell sondern ziemlicher Zeitversatz zwischen Hören und Übersetzen. Z.B. ungeeignet um eine normale Konversation zu verfolgen oder gar einen Film zu gucken.
    Aber im Ausland zur. it mal geeignet.

  • Meerschweinchen

    Hoffentlich reduziert sich der belegte Speicherplatz durch iOS und Caches

  • Krass, ruckelt auf meinem 15 Pro immer noch beim Swipe zur Widget Seite. Für mich undenkbar und einfach nur peinlich, wie man sowas durchgehen lässt.

