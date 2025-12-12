iOS 26.2 steht für alle Nutzer zum Download bereit

iOS 26.2 ist jetzt offiziell verfügbar. Apple hat das Update nach der Veröffentlichung von mehreren Vorabversionen nun für alle Nutzer zum Download bereitgestellt. Begleitend dazu lassen sich auch macOS 26.2 sowie entsprechende Updates für weitere Apple-Geräte laden.

Live-Übersetzung mit AirPods

Die wichtigste mit dem Update verbundene Neuerung (zumindest für Besitzer kompatibler AirPods) dürfte die Möglichkeit sein, die Live-Übersetzungen jetzt auch innerhalb der Europäischen Union in Verbindung mit den Apple-Ohrhörern zu verwenden. Apple hatte dies zunächst – mutmaßlich aus politischen Gründen – innerhalb der Länder der EU zurückgestellt.

Neue Einstellungen für Sperrbildschirm und Erinnerungen

Wenn ihr die mit iOS 26 neu hinzugekommenen Optionen zur Gestaltung des Sperrbildschirms nutzt, könnt ihr dessen Erscheinungsbild jetzt noch feiner abstimmen. Sofern ihr darauf die aktuelle Uhrzeit in „Liquid Glass“-Optik eingeblendet habt, lässt sich die Deckkraft dieser Anzeige nun mithilfe eines Schiebereglers justieren.

Eine weitere wissenswerte Neuerung betrifft Apples „Erinnerungen“-App. Hier hat man nun die Möglichkeit, einen Eintrag als „dringend“ zu kennzeichnen. Ist dieser Schalter umgelegt, werden die Hinweise dazu auch dann wiedergegeben, wenn das iPhone stummgeschaltet oder ein Fokus aktiviert ist. Die Einstellung ist mit den dringlichen Mitteilungen der Home-App vergleichbar.

Schlafindex verbessert – AirDrop-Codes fehlen noch

Apple hat im Rahmen des Updates auch an dem mit iOS 26 eingeführten, in der Health-App angezeigten Schlafindex gefeilt. Hier wurde die Einstufung überarbeitet und in realistischere Kategorien unterteilt. Zwischen 0 und 40 Punkte bedeuten „Sehr niedrig“, zwischen 41 und 60 Punkte „Niedrig“, zwischen 61 und 80 Punkte „Okay“, zwischen 81 und 95 Punkte „Hoch“ und für die beste Bewertung „Sehr hoch“ muss man einen Wert zwischen 96 und 100 Punkten erreichen.

Was uns bisher noch nicht über den Weg gelaufen ist, sind die eigentlich für iOS 26.2 angekündigten Einmalcodes für AirDrop. Diese werden nach dem Update zwar in den Einstellungen erwähnt, die Möglichkeit, solche Codes zu erstellen, fehlt jedoch bislang.

Apples Beipackzettel – Alle Neuerungen mit iOS 26.2: