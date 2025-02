Mit iOS 18.4: Apple führt Rezepte und Rezeptverwaltung ein

Mit den bevorstehenden Betriebssystem-Aktualisierungen auf iOS 18.4 und iPadOS 18.4 im April soll Apple News+ um eine neue Rubrik namens „Apple News+ Food“ erweitert werden. Abonnenten des kostenpflichtigen Abo-Dienstes sollen dann Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Rezepten, Restaurantkritiken und weiteren kulinarischen Inhalten erhalten.

Nach Angaben Cupertinos sollen die Inhalte von bekannten Marken und Verlagen wie Allrecipes, Bon Appétit, Food & Wine, Good Food und Serious Eats stammen.

Apple zufolge werde das neue Feature täglich aktualisierte Rezepte enthalten, die sich nach bestimmten Kriterien durchsuchen und filtern lassen. Zudem sollen Redakteure kuratierte Inhalte zusammenstellen, die über die reine Rezeptsammlung hinausgehen. Auch Artikel über gesunde Ernährung und Küchenutensilien seien geplant.

Rezeptverwaltung und Offline-Nutzung

Die Rezepte sollen in einem neuen, speziell gestalteten Format angezeigt werden. Ein zusätzlicher „Kochmodus“ werde die Einzelschritte der Rezepte bildschirmfüllend darstellen, sodass Nutzer die Schritte nachverfolgen können, ohne zwischen verschiedenen Ansichten wechseln zu müssen. Weiterhin sei vorgesehen, dass Lieblingsrezepte gespeichert und auch offline genutzt werden können.

Nicht alle Inhalte sollen nur für zahlende Abonnenten verfügbar sein. Einige ausgewählte Artikel und Rezepte könnten auch für Nutzer ohne Apple News+-Abonnement zugänglich sein, allerdings bleibt das Angebot auf Märkte beschränkt, in denen Apple News+ bereits verfügbar ist. Neben den USA und Kanada ist dies in Australien und in Großbritannien der Fall.

Spiele und Offline-Modus

Erst im vergangenen Jahr erweiterte Apple sein Apple News+-Abo mit iOS 17.5 um zwei neue Funktionen: das Wortspiel Quartiles und einen Offline-Modus. Quartiles ist ein tägliches Buchstabenspiel, das an bestehende Apple-News-Kreuzworträtsel anknüpft und exklusiv für News+-Abonnenten verfügbar ist. Der neue Offline-Modus ermöglicht es Nutzern, personalisierte Nachrichten, Magazin-Ausgaben, Audio-Briefings und Rätsel ohne Internetverbindung zu lesen.