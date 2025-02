iMazing: Neue MDM-Funktionen zur Geräteverwaltung

Die Mac-Anwendung iMazing, die unter anderem auch zur Verwaltung von Apple-Geräten genutzt wird, erhält mit der Version 3.1 mehrere neue Funktionen. Nach Angaben des Herstellers sollen insbesondere Unternehmen von Verbesserungen beim Mobile Device Management (MDM) profitieren.

Nachrichten-Export als PDF

Eine der Neuerungen betrifft den Export von Nachrichten und WhatsApp-Chats als PDF. Diese Dateien können nun mit einer digitalen Signatur versehen werden, um die Authentizität des Exports zu gewährleisten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Datenintegrität gewahrt bleibt und die Herkunft der Dateien nachvollziehbar ist.

Zusätzlich unterstützt iMazing nun das Relativity Short Message Format (RSMF). Dieses Format wird häufig in juristischen Verfahren eingesetzt, um Kurznachrichten in einem standardisierten Format zu archivieren und auszuwerten.

Für Unternehmen, die Apple Business Manager oder Apple School Manager nutzen, bringt die neue Version zwei wesentliche Verbesserungen für das Mobile Device Management. Eine neue „Enroll in MDM“-Funktion ermöglicht das einfache Hinzufügen von Geräten zu einem bestehenden MDM-System oder den Wechsel zwischen Anbietern.

Zudem gibt es eine neue Option, um sicherzustellen, dass bei der Wiederherstellung eines Backups die automatisierte Geräteverwaltung nicht übersprungen wird.

Erweiterte Spyware-Erkennung

iMazing enthält seit 2021 ein kostenfreies Tool zur Erkennung von Spyware auf Apple-Geräten. In Version 3.1 wurden neue Module hinzugefügt, die zusätzliche Datenquellen wie Viber, Kontakte und Kurzbefehle analysieren. Die bestehenden Erkennungsfunktionen für Nachrichten und WhatsApp wurden aktualisiert.

Darüber hinaus bringt das Update weitere kleinere Verbesserungen. So wurde ein neuer Filter für Langzeitbelichtungsfotos in die Fotoverwaltung integriert. Fehlerhafte Darstellungen von gedrehten Bildern in der Nachrichtenansicht wurden behoben.

Privat- und Business-Lizenzen

iMazing 3.1 steht als kostenloses Update zum Download bereit. Die Neuerungen richten sich vor allem an Unternehmen, die Apple-Geräte zentral verwalten, sowie an Nutzer, die besonderen Wert auf Datenschutz und Sicherheitsfunktionen legen.

Die Vollversion der Anwendung kostet für Privatanwender wahlweise 44,99 Euro pro Jahr oder 74,99 Euro im Einmalkauf. Beide Lizenzen lassen sich mit bis zu 5 Mobilgeräten verbinden. Geschäftskunden zahlen für die Business-Lizenz 140 Euro pro Jahr.