iOS 17.5: Das ist der offizielle Beipackzettel

Apple hat am Dienstagabend die Release-Kandidaten nahezu aller Betriebssysteme freigegeben, die sich derzeit in laufenden Betaphasen befinden. Dazugehören neben iOS und iPadOS 17.5 auch tvOS 17.5, visionOS 1.2, watchOS 10.5 und macOS 14.5.

Download wohl am 14. Mai

Ausschlaggebend dürfte die Vorstellung der neuen iPad-Modelle und der damit nun festgelegte Zeitplan für die finale Ausgabe der System-Aktualisierungen sein. Apple plant, diese am kommenden Mittwoch, den 15. Mai in den eigenen Filialen zu verkaufen und an frühe Besteller zuzustellen.

Ohne Frage werden die neuen Geräte iPadOS 17.5 voraussetzen, begleitende Anwendungen wie Final Cut Pro machen diese Systemversion ihrerseits zu einer Mindestvoraussetzung. Damit dürfte Apple sich auf den 14. Mai festgelegt haben, um die zahlreichen System-Updates auszuspielen.

Der offizielle Beipackzettel

Bis es soweit ist, geben die Release Kandidaten eine Vorschau auf die offiziellen Update Notizen, die sich in den Begleitschreiben der Updates einsehen lassen. Zumindest bei iOS 17.5 tauchen hier fast ausschließlich Funktionen auf, die deutschen Anwendern weitgehend egal sein dürften.

Lediglich der erweiterte Stalking-Schutz, bei dem Google und Apple nun Hand in Hand arbeiten, betrifft uns auch hierzulande: